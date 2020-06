Julio César Rodríguez: "No somos el megáfono para que las autoridades digan lo que quieran"

Julio César Rodríguez no pasa desapercibido en casi ningún capítulo del matinal de Chilevisión "Contigo en la mañana". El periodista se ha formado un perfil de periodista inquisidor y frontal.

Es por esto que La Cuarta conversó con él y abordó este tema. “Hacemos un esfuerzo a diario por ponernos en los zapatos del ciudadano común y corriente, del más necesitado y de la clase media, del señor que tiene un taxi, del jubilado. Tratamos de jugar un rol en el que somos la contraparte de la autoridad, tenemos que insistir en que a veces lo que nos dicen no es la verdad. Así se produce el debate”, dijo.

Rodríguez agregó que "nosotros cuestionamos a la autoridad en su discurso. Siempre entran a defender o explicar una posición o a alguien. La gente quiere escuchar ‘acá llegamos tarde, pero lo vimos, lo modificamos y ahora hay esto’. No somos un megáfono de la autoridad para que digan lo que quieran. Por ejemplo, eso de que no sabían en marzo que era tan grave".

Ante la pregunta de si aceptaría un cargo político, respondió que "si me preguntas hoy, no. Creo que mi rol es este, comunicar. Yo todos los días me levanto alegre, trabajo harto, cinco horas en el matinal, dos en el late y tres en la radio, que hace años es como es la tele hoy. Hago lo que quiero, ¿para qué cambiar?