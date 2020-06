Bombo Fica: “A Chile hay que cambiarlo entre todos, pero para todos”

“Mucha gente no va a entender este diálogo entre un humorista comunista y un político de derecha”, cerró José Antonio Kast al despedir a Daniel Haroldo Fica Roa, más conocido como Bombo Fica, su entrevistado de este martes en el programa que el ex candidato presidencial tiene en YouTube.

En la presentación, Kast se confesó fan del humorista: “Mis hijos se reían mucho y yo no sabía de qué, hasta que descubrí la razón y desde entonces no me pierdo sus rutinas”.

En casi una hora de conversación y a pesar de las diferencias políticas entre ambos, no hubo controversia ni confrontación. Kast le permitió a Bombo Fica expresar sus opiniones sin interrumpirlo ni cuestionar sus frases. Así, el humorista pudo referirse a las enormes diferencias sociales que existen en Chile, indicando, incluso que “conozco a gente que cuenta con mucho dinero y no tiene idea que existe ese otro Chile, el de la pobreza”.

Comenzó por narrar, a pedido de Kast, las dificultades que pasó en su infancia y adolescencia, entre su natal Purén y la Villa Eyzaguirre donde vivió cuando sus padres decidieron probar suerte en la capital y confesar que mientras su madre –que aún vive a sus 83 años- trabajó duramente en oficios muy sacrificados para llevar a sus hijos por el buen camino, su padre murió a los 65 transformado en un alcohólico. “Fue muy duro para nosotros, pero igual valoramos las cosas buenas que tenía, como ser amigo de sus amigos, solidario, bonachón”.

“Yo conozco la pobreza, yo la viví, por eso siento rebeldía”, declaró Bombo Fica, agregando que “cuento las cosas desde mi verdad y quiero, por tanto, soluciones reales”. “Tal vez si hubiera nacido en otra realidad podría pensar distinto”, indicó, justificando su posición con un “por eso me identifico con este lado”, refiriéndose a su militancia comunista.

Tras manifestar que “uno quisiera que el camino para que los pobres puedan cumplir sus sueños fuera más fácil”, Fica señaló que para él la gran solución es “la educación, porque es la única manera de salir del subdesarrollo, pero que sea una educación gratuita y de calidad”.

Fue la única oportunidad en que Kast le hizo alguna referencias, diciendo que “en ese caso son importantes los liderazgos”, mencionando el caso del colegio Augusto D’Halmar, liceo municipal de Ñuñoa que en los últimos años se ha posesionado a la cabeza de sus pares, gracias a las iniciativas de su director, Jaime Andrade.

Vea la entrevista completa: