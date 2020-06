Netflix anuncia segunda parte de "Pollitos en fuga"

Una muy buena noticia dio hoy Netflix, que junto a la productora británica Aardman, realizarán la esperada secuela de "Pollitos en fuga".

"Podemos hacer la película que queremos hacer, la que realmente nos importa, y compartirla con una audiencia global", sostuvo el productor, Peter Lord.

La producción comenzará el próximo 2021 y contará con Sam Fell ("ParaNorman") en la dirección, por su parte Lord será parte de los consultores creativos y productores ejecutivos.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020