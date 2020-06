Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy jueves 25 en la pantalla chica

MASTERCHEF TEMPORADA 2

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 19:30.

Entretención. El chileno Chris Carpentier, el italiano Ennio Carota y el francés Yann Yvin componen el jurado encargado de evaluar las preparaciones de 24 concursantes que intentan convencerlos de su capacidad culinaria. Conduce Diana Bolocco.

LA HORA DE JUGAR

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 12:00.

Entretención. Bloque especial del matinal “Mucho gusto”, en una alianza con Lotería, conducido por María José Quintanilla y Joaquín Méndez, quienes preparan un programa donde la consigna es pasarlo bien y ganar suculentos premios.

CARMEN GLORIA A TU SERVICIO

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 17:30.

Talk show. En este programa dedicado a los temas de la comunidad, Carmen Gloria Arroyo dirime como jueza casos entre participantes en litigio, presenta casos especiales de superación y, con la participación de algunos expertos, entrega consejos para enfrentar diversos problemas.

SON COMO NIÑOS

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 19:15.

Después de 30 años, cinco amigos vuelven a verse para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia. Con sus esposas e hijos, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago, en la que muchos años antes habían celebrado la conquista de un campeonato. Curiosamente, esos días de convivencia les harán comprender que, a pesar de que ya son personas adultas, en realidad no han madurado. Con Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek, Maria Bello, Tim Meadows, Rob Schneider, David Spade, Maya Rudolph, Steve Buscemi, Joyce Van Patten, Madison Riley y Jamie Chung.

MONSTERS INC.

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 19:20.

Monsters Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo, y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.

PECADO MORTAL

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 21:00 y 01:00.

Teleserie brasileña. Ambientada en Río de Janeiro durante el siglo XX, la historia narra las circunstancias que vive un cartel de drogas que se apodera del rubro de las apuestas ilegales de la ciudad.

ROSARIO TIJERAS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:00.

Teleserie mexicana. Rosario es una guerrera de uno de los barrios más pobres y peligrosos en Ciudad de México. Su belleza y nobleza contrasta con el ambiente gris y desolado donde creció. Ella es temida por sus enemigos y adorada por sus amigos.

SHAKESPEARE APASIONADO

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 21:00.

William Shakespeare, joven dramaturgo de gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala racha por la que está pasando su carrera. Por más que lo intenta y, a pesar de la presión de los productores y de los dueños de salas de teatro, no consigue concentrarse en su nueva obra. Lo que Will necesita es una musa y la encontrará en la bella Lady Viola, con la que mantiene un romance oculto. Ahora bien, ella guarda dos secretos que él debe descubrir. Con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck y Judi Dench.

MIS HUELLAS A CASA

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 21:00.

Narra la aventura de Bella, una perra que se embarca en un viaje de 400 millas para volver a su casa después de ser separada de su dueño. Con Jonah Hauer-King, Ashley Judd, Bryce Dallas Howard, Alexandra Shipp, Edward James Olmos, Wes Studi, Barry Watson, John Cassini, Chris Bauer, Patrick Gallagher, Motell Foster y Rolando Boyce.

DESAPARECIDO

Fox (DirecTV 202, Movistar 502, VTR 057, Claro 100)

Horario: 22:00.

Karla (Halle Berry) es una madre soltera que no se detendrá ante nada para intentar recuperar a su hijo de 6 años, el pequeño Frankie, cuando éste es secuestrado delante de ella en plena tarde en un parque de atracciones. Sin teléfono móvil ni tiempo para llamar a la policía, Karla perseguirá a los secuestradores con su propio coche, comenzando una frenética y desesperada carrera por tratar de recuperar a su pequeño.

JESÚS

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Serie brasileña. Trata de los pasajes desconocidos de la Biblia y profundiza en las historias de los personajes que convivieron con el denominado Hijo de Dios, desde el momento en que María recibe el anuncio del Espíritu Santo y luego junto a José tiene al “elegido”, conociendo un poco de la crianza que estos padres le dieron al pequeño "enviado". Años después, la vida de Jesús se verá en peligro cuando el rey Herodes persiga a su familia y obligue a sus padres a criarlo como alguien “común”.

FUEGO CON FUEGO

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 22:55.

Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. Entra en el programa de protección de testigos hasta que testifique, pero no consigue ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo que decide actuar por su cuenta. Con Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis, Curtis “50 Cent” Jackson, Vincent D'Onofrio, Quinton “Rampage” Jackson, Vinnie Jones, Richard Schiff y Eric Winter.