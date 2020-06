Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este jueves 25

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Si tienes una gran idea en tu cabeza, eres esa persona que no estará tranquila hasta concretarla. Debes ser paciente en algunas ocasiones aunque te cueste un poco, sólo serán momentos.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Cambios importantes están llegando para todos los aspectos de tu vida. No malgastes tu energía con situaciones y personas que no vale la pena para ti. Hoy y siempre debes estar muy presente.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Es un buen momento para tus relaciones personales, ya sean familiares y sociales.Tu situación actual está bien, gracias a tu optimismo e inteligencia.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

En ocasiones eres impulsivo, esto te puede desequilibrar un poco. Cada paso que des y cada palabra que salga de ti hazlo con la mente y el corazón abierto. Esta semana será reponedora de energía.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Eres una persona con autonomomía, atrevida, que cumplirá con sus expectativas y sueños cueste lo que cueste. Ser una persona fuerte y que le gustan los desafíos facilitará tu misión.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Hoy no tendrás tiempo para la ansiedad, ni para los pensamientos negativos. A la hora de dormir tendrás un descanso reparador, el que tanto necesitas.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Hoy será un día abrumador, tendrás varias labores que hacer, eso te ayudará a despejar tu mente del exceso de información innecesaria.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Te has comportado como una roca en momentos muy duros para tu vida, pero en algún momento tendrás que soltar esa carga tan pesada que llevas por años.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Siempre pones mucho de tu parte con respecto al amor, ha sido complicado lidiar con el equilibrio de la vida, sobre todo en estos momentos. La compañía de tu vida debe estar a tu nivel y hacerte una persona muy conforme con respecto al amor.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Las excusas y los plazos no son lo tuyo, eres autónomo. Cumplirás con tus metas y expectativas. Sigue trabajando de forma ingeniosa y procura cuidar muy bien de tu salud.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Regala a tus seres queridos y los demás parte de la llama purificadora que emana de tu corazón, así estarás regalando armonía y esperanzas, que son muy necesarias en estos momentos.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Has sentido que algo no anda muy bien, debes estar tranquilo, nada malo pasará. Preocúpate de alimentarte con una dieta balanceada, que no produzca mayor daño.