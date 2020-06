¿South Park censurado? HBO Max retiró cinco capítulos en los que mencionan a Mahoma

Quienes han visto "South Park" saben que es una serie con un guión insólito. La serie creada por Trey Parker y Matt Stone llegó a la televisión en agosto de 1997. Ya tiene 23 temporadas al aire y otras 3 temporadas más aseguradas. Se inició como animación de humor absurdo. Incluso haciendo uso de humor escatológico. Pero ha llegado a convertirse en todo un referente de la sátira política y social. Sus guionistas, en más de una ocasión, han llevado al extremo sus representaciones.

Y al parecer, esto fue motivo de censura. El sitio especializado en espectáculos Deadline, publicó que HBO Max decidió dejar fuera de su catálogo cinco de los capítulos que componen las 23 temporadas de "South Park". Esto, debido a la caricaturización que se hace en ellos de Mahoma, el fundador del islam.

Captura

¿Qué capítulos quedaron fuera?

Los episodios que no fueron incorporados son "Super Best Friends" de la quinta temporada, "Cartoon Wars: Parte 1" y "Parte 2" de la décima temporada y "200" y "201" de la decimocuarta temporada. Según señala el citado medio, ya estaba acordado con anterioridad que estos capítulos no vendrían incluidos en el catálogo.

De hecho, desde hace un tiempo que no se emiten en las reprogramaciones de la serie.

Motivos detrás de la decisión

Cabe señalar que para la mayoría de los musulmanes, la representación de Mahoma es algo que está prohibido. Peor aún si tiene un tono burlesco. La relación de "South Park" con esta temática ya ha tenido otras polémicas. El año 2012, un musulmán fue sentenciado a 11 años de cárcel tras amenazar a los creadores de la polémica serie animada por mostrar a Mahoma vestido con un traje de oso.