Myriam Hernández y sus razones por las que ya no le gusta "El hombre que yo amo"

La cantante chilena Myriam Hernández declaró que ya no le gusta "El hombre que yo amo", uno de sus principales éxitos y que le permitió en el año de su lanzamiento, 1988, abrir puertas fuera de nuestras fronteras.

En conversación con con Nicolás Copano en el programa "CHV En Casa", Hernández explicó que "hay cosas que probablemente antes yo acepté, por ejemplo la letra de 'El hombre que yo amo"".

"Es bonita… Es un himno, porque fue el tema que me permitió abrir las puertas del mundo, pero hoy siento que es una canción demasiado dedicada, como una oda al hombre", continuó.

La también jurado del programa "Yo Soy" de Chilevisión expresó que "siento que es demasiado, y además es como una oda de sumisa… No me gusta porque no soy así, y hay una frase por ejemplo que dice: 'Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido'. Y yo hace unos años cambié esa frase porque no me gustaba".

Justamente sobre ese cambio de letra, la intérprete de otros éxitos como "Huele a peligro" y "Herida" comentó que "no quería entregar una imagen de sumisa al público. Hay muchas mujeres que probablemente van a mis conciertos y probablemente están viviendo violencia psicológica, maltrato, y pensé que no podía estar cantando eso".