Patricio Frez de vuelta a la clínica: "Está un poco complicada la cosa"

Nada bien lo ha pasado Patricio Frez, la ex voz en off del "Buenos días a todos", quien padece cáncer de hígado y ya superó el coronavirus.

En entrevista con Las Últimas Noticias, aseguró que "está un poco complicada la cosa, estoy en la clínica por el problema del hígado. Hay que seguir no más“, señaló.

“Me subió la bilirrubina y tengo líquido en el estómago. Eso me saca del estudio clínico que me están haciendo. Éste incluye inmunoterapia y quimioterapia, así es que estoy acá por una punción que me tienen que hacer”, agregó.

“El hígado está muy malo y la vena porta está con un trombo, y eso es peligroso, según los médicos”, concluyó.