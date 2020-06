Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 29

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

La vida te está pareciendo una tertulia televisiva donde no dan espacio al descanso, te sientes abrumado y no sabes qué hacer. No tienes nada bajo control, pero debes confiar siempre en tu valentia.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Nadie tiene la vida comprada y tú lo sabes muy bien. Eres una de esas personas muy racionales que no se deja llevar por cualquier idea absurda. Hoy debes organizar tu semana con nuevas ideas.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Nada mejor que un lunes para un nuevo comienzo para ti, con más energía y nuevas ideas que quieres comenzar a emprender. Hoy también es un buen día para sentirte en paz y agradecer todo lo que tienes a tu favor.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Te sientes cansado y agotado, sientes que es necesario que te des amor y compañía a ti mismo. También la compañía de tus amistades y de tu familia te reconfortan y te darán su apoyo.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

La tranquilidad y la estabilidad emocional están a punto de llegar, debes abrir las puertas de tu corazón y llenarte de todo el amor que te está esperando hace muchísimo tiempo.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Hoy te sientes más sereno con tu presencia, quieres luz en tu vida para iluminar tu camino con gran claridad. No importa el obstáculo que estés pasando en estos momentos, lo superarás.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tu creatividad para que tu entorno permanezca hermoso no tiene límites, estás entretenido en esta cuarentena porque te gusta mucho compartir momentos de creatividad. Hoy es un lunes con ideas interesantes y nuevas que puedes comenzar a realizar.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Dejar de trabajar no es opción para ti, eres una de las personas más esforzadas e independientes cuando se trata de trabajo. No te das por vencido porque eres un gran luchador que siempre va por la victoria.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Un lunes con ideas que están por concretar, te motivas cuando se trata de mejorar. Darte un descanso es casi imposible para ti porque siempre tienes actividades que hacer.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Te sabes entretener y es que contigo no se pasan penas, eres una persona racional, y esa característica tuya te ayuda a ser visionario. Las metas financieras que te propongas siempre las logras.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

No te gusta para nada la situación que está enfrentando la sociedad, pero en parte sabes que todo pasa por algo. Si hoy decides despertar y dar la lucha, hazlo con innovación y motivación.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

A pesar de la pésima situación en la que te encuentras te has adaptado muy bien, obviamente pones toda tu energía para que pronto acabe todo lo malo. Cuentas los días y piensas mucho en tu libertad.