María Luisa Godoy: "No sé cómo me contagié, porque no he estado con nadie que tenga coronavirus"

Después de que TVN informara a través de un comunicado que María Luisa Godoy dio positivo por covid-19, durante la noche de este domingo la propia animadora del matinal "Buenos Días a Todos" se refirió a la situación.

La conductora, que tiene un embarazo de siete meses, partió agradeciendo las muestras de afecto que ha recibido tras la noticia de su contagio. "Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado mensajes de cariño", expresó a través de un video publicado en Instagram.

Al explicar cómo se encuentra tras confirmarse el positivo por covid-19, Godoy contó que "estoy bien, hasta el momento asintomática, espero seguir igual… No sé cómo me contagié, porque no he estado con nadie que tenga coronavirus".

Para finalizar, la animadora del Festival de Viña del Mar manifestó que "hay que cuidarse mucho, de veras se los agradezco, cualquier cosa voy a estar contando… Un beso gigante para esas personas que están con coronavirus y se sienten mal, y a los familiares que no los han podido ver".