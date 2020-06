Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy martes 30 en la pantalla chica

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO

Fox Movies (DirecTV 559, Movistar 651, VTR 813, Claro 785)

Horario: 22:45.

Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del The Washington Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) deciden tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la administración de Richard Nixon de evitar la publicación de documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses.

TIERRA DE REYES

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 14:06.

Teleserie estadounidense. Cuando los hermanos Gallardo, se enteran de que su hermana menor Alma tiene una relación con Ignacio Del Junco, un hombre mucho mayor que ella, intentan separarlos, pero todo acaba abruptamente cuando Ignacio muere en extrañas circunstancias. Al día siguiente del funeral, en el cual Alma se entera que Ignacio no estaba divorciado, sino que, por el contrario estaba casado con una mujer altanera, poderosa y avasallante, quien la humilla en frente de sus hijas, ella aparece muerta. Los hermanos Gallardo, destrozados, juran venganza contra la familia Del Junco.

LA ROSA DE GUADALUPE

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 15:00 y 19:00.

Serie mexicana. Inspirada en historias reales que muestran la fe de la gente en la Virgen de Guadalupe para superar las contingencias a las que deben enfrentarse y que son recreadas por actores profesionales.

AMANDA

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 15:30.

Teleserie chilena. Amanda (Daniela Ramírez) es una joven enfermera que llega a trabajar al fundo de la familia Santa Cruz. Pero nadie sospechará sus verdaderas intenciones: hacer justicia contra los hermanos Santa Cruz, quienes abusaron de ella cuando era una adolescente. Para cumplir su objetivo contará con Víctor, quien tras descubrir la verdad se volverá el aliado de Amanda en su intento de conseguir justicia.

CASO CERRADO

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 15:30.

La doctora Polo presenta varios casos entre participantes en litigio, los cuales tienen un conflicto de todo tipo, que intenta resolverlo como juez árbitro. Antes de participar en el programa, los litigantes deben firmar un contrato de arbitraje que les obliga legalmente a respetar las decisiones de Polo.

PASAPALABRA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 18:30.

Entretención. Dos equipos de tres personas, donde el capitán es el participante y lo acompañan dos invitados famosos, compiten en distintos juegos que tienen como objetivo la suma de segundos para la ronda final, en la que está en disputa un premio en dinero. Conduce Julián Elfenbein.

SNATCH: CERDOS Y DIAMANTES

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 19:55.

Franky es un ladrón de diamantes que tiene que entregar un valioso ejemplar a su jefe Avi, pero, antes de hacerlo, se deja convencer para apostar en un combate ilegal de boxeo. En realidad, se trata de una trampa para arrebatarle el diamante. Cuando Avi se entera, contrata a Tony para encontrar a Franky y al diamante. Con Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Alan Ford, Vinnie Jones, Rade Serbedzija, Dennis Farina, Benicio del Toro, Mike Reid, Ade, Robbie Gee, Lennie James, Ewen Bremner, Jason Flemyng y Andy Beckwith.

DIFÍCIL DE MATAR

Space (DirecTV 518, Movistar 604, VTR 055, Claro 111)

Horario: 20:55.

Un policía descubre una trama de corrupción a alto nivel político, por lo que le intentan asesinar, quedando en coma durante varios años. Cuando el detective recupera la consciencia, decide vengarse de aquellos que atentaron contra su vida. Con Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Bloch, Branscome Richmond y Charles Boswell.

SE PRESUME INOCENTE

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 22:00.

Un prestigioso abogado (Harrison Ford) de la oficina del fiscal del distrito es acusado de la violación y muerte de una colega con la que mantuvo una tórrida relación extramatrimonial. A pesar de que se declara inocente, parece que todas las pruebas evidencian su culpabilidad. Con Greta Scacchi, Bonnie Bedelia, Brian Dennehy, Raul Julia, Paul Winfield, Joe Grifasi, Joseph Mazzello, Jesse Bradford, John Spencer, Anna Maria Horsford, Bradley Whitford y Christine Estabrook.

BOYHOOD: MOMENTOS DE UNA VIDA

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 22:00.

La historia recorre 12 años de la vida de Mason (Ellar Coltrane) de los seis a los 18. Durante este periodo, se produce todo tipo de cambios, mudanzas y controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes colegios, primeros amores, desilusiones y momentos maravillosos. Un viaje íntimo y basado en la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una familia moderna y el paso del tiempo.

SOLDADO UNIVERSAL: EL REGRESO

TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Horario: 22:00.

Seth, un poderoso guerrero controlado por ordenador, quiere vengarse de sus creadores asesinándolos. El único que puede detenerle es Luc Deveraux, un heroico soldado. Con Jean-Claude Van Damme, Michael Jai White, Kiana Tom, Daniel Von Bargen, Bill Goldberg, Heidi Schanz, Xander Berkeley, Justin Lazard, James Black, Karis Paige Bryant, Brent Anderson, Brent Hinkley, Woody Watson y Jacqueline Klein.

SHERLOCK

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 23:45.

Serie inglesa. En el Londres del siglo XXI, el excéntrico detective Sherlock Holmes, junto a su compañero el doctor John H. Watson, intentan resolver los brutales crímenes que se van desarrollando. Sus insuperables habilidades de deducción y su arrogante distanciamiento emocional le convierten en el perfecto detective, pero pronto descubrirá que hay alguien más que le sigue los pasos, el misterioso James Moriarty.