Fuerte confesión de Katy Perry: pensó en suicidarse tras terminar con Orlando Bloom

La cantante Katy Perry está muy cerca de convertirse en madre junto a su pareja Orlando Bloom, pero no todo ha sido color de rosa en la vida de la artista.

En entrevista con la radio canadiense “Q on CBC”, reveló que sufrió un colapso y consideró quitarse la vida después de separarse de Orlando Bloom en 2017 y las bajas ventas de sus álbumes.

“Perdí mi sonrisa”, le dijo la artista nacida en California al presentador Tom Power. “No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió”.

“Me separé de mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero eso no me elevó tanto. La validación no me levantó, así que me caí”, dijo la cantante, de acuerdo a lo recogido por CNN en Español.

“La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no hubiera descubierto eso me hubiera revolcado en mi propia tristeza y probablemente hubiera saltado, pero encontré la manera de estar agradecida”, sentenció.