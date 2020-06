Kel Calderón: “En algún minuto me gustaría ser mamá”

Kel Calderón ha estado preocupada de trabajar entregando cajas de alimentos a los más necesitados y vulnerables por el coronavirus, pero se dio un alto y habló de su vida.

La influencer conversó con Angélica Castro en el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, y dijo que le encantaría ser mamá y tener una familia en un futuro.

Cómo vive la cuarentena

Se encuentra pasando la cuarentena con Nancy, su nana de toda la vida, cuenta ha tenido días y días en estos meses de pandemia, “a mí me pasa que hay días que uno se levanta muy pila y hay otros días que francamente te quieres quedar en tu cama y morir ahí…es muy divertido las sensaciones que van trayendo a flote. Cuando ando mal, ando re mal. Aguantando, uno entiende que son las circunstancias que nos tocó este año, fue lo que nos tocó”.

Dice que decidió hacer público que su mamá no estaba respetando la cuarentena porque le avisó por interno y ella no la pescó, “los papás se ponen súper porfiados, a mí no me hizo caso cuando le escribí en su teléfono, le dije: no tienes 20 años y no me pescó… lo puse en mis stories y todos comenzaron a escribir: ándate para la casa…ella me dijo: no puedo creer que mi propia hija me esté funando”.

Cuenta que la idea de empezar a ayudar con cajas de comida a los más necesitados, partió cuando vio imágenes muy duras en televisión, “yo tengo una compañera de universidad, mi mejor amiga, siempre habíamos querido armar algo social, siempre hemos sido buenas organizando y cuando empezaron a salir imágenes muy duras, la crisis más allá del coronavirus, empezamos a movernos dentro de los amigos y amigos de los papás…comenzamos con cero pretensiones y empezó a tomar vuelo, la gente nos empezó ayudar…ya cumplimos las 500 cajas, son 500 familias que han recibido ayuda”.

¿Una familia?

A Kel le gustaría en un futuro armar una familia y tener hijos, pero no le obsesiona la idea, “no me obsesiona, pero si lo haría, me cuesta un poco relacionarme con los niños, hay niños que me caen increíble, los más despiertos…pero sí, en algún minuto me gustaría tener la experiencia de ser mamá, a mí sí me gustaría pasar por esa experiencia. Yo soy muy trabajólica, pagamos un precio muy alto al formar familia, es inevitable que te corte tus expectativas laborales. No sé si me case o no, sí me gustaría armar una casa, participar en su educación, crear buenas personas, sería entretenido…si se da bien, o si no, invento otra cosa”.

Calderón cuenta que este último tiempo su mamá anda más producida y su papá anda más relajado, “la cuarentena ha hecho cosas muy raras con mis papás…mi mamá está más joven que yo, mi mamá anda con la bota larga, producida, se maquilla todos los días porque se va a juntar con Félix, está más joven que yo…y mi papá que siempre ha sido un trabajólico, rayado de trabajólico, siempre anda apurado y la cuarentena lo tiene de barba, tiene rutinas de ejercicio porque no quiere ponerse viejo, está más relajado”.

En relación a la televisión de hoy en día, cree que ya no es necesaria para estar vigente porque ahora existen las redes sociales, “siento que antes la televisión era muy necesaria para estar vigente, para desarrollar un rol de comunicador. Hoy ya no es así, soy mucho más cercana a mis redes sociales, me acomoda mucho la independencia que te dan las redes…yo consumo ene tele, veo matinales, veo la Doctora Polo, veo tele, creo que es un bonito medio”.