Beavis y Butt-Head de regreso a la televisión

Las aventuras de Beavis y Butt-Head, un par de adolescentes que pasan mucho tiempo frente a la televisión, estarán de regreso con dos nuevas temporadas en Comedy Central.

La serie fue estrenada en MTV en marzo de 1993 y finalizó en 1997, con un total de 252 capítulos divididos en siete temporadas que dieron la vuelta al mundo, y se consolidó como una entrega de culto entre sus seguidores.

Comedy Central ordenó el inicio de la producción de dos nuevas temporadas de Beavis y Butt-Head, según lo señaló el portad digital de Deadline.

Beavis y Butt-Head estarán de regreso, para beneplácito de sus seguidores que suman varias generaciones desde su debut en MTV.

Un acuerdo entre Comedy Central con los creadores de la serie habla de una versión reinventada de la comedia de animación para adultos, así como spin-offs y algunos especiales.

Según el pacto, Mike Judge escribirá, producirá y ofrecerá una voz en off para ambos personajes.

Breaking: ‘Beavis and Butt-Head’ is back! Mike Judge is returning to oversee two new seasons — and spinoffs — of the franchise at Comedy Central. Details: https://t.co/wAKTGjlabv pic.twitter.com/l4XhcIUhnF

— Lesley Goldberg (@Snoodit) July 1, 2020