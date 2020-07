La “Chilindrina” contó la verdad sobre el fin de “El Chavo del 8”

Fueron 290 los episodios de la famosa serie mexicana “El Chavo del 8”, emitidos en televisoras de todo el mundo hasta ahora –incluido Chile a través de TVN– y que fueron grabados entre 1971 y 1980, con la guía de Roberto Gómez Bolaños, quien falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años.

Mucho se ha especulado sobre las razones del fin del famoso programa, y fue María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina”, quien reveló los verdaderos motivos del término del espacio mexicano.

Se habló por años de conflictos entre los protagonistas y de líos de plata para entender el cierre de “El Chavo del 8”, pero la actriz detrás del emblemático personaje de la Chilindrina contó en una entrevista con el presentador argentino Guillermo Andino en el programa Informados de Todo del canal América TV, en un enlace desde México, los motivos de la cancelación.

“(Roberto Gómez Boñalos) se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años… Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El Chavo del 8”, y eso me dolió mucho”, confesó la actriz de 69 años, quien permaneció en el elenco hasta el final de las transmisiones.

María Antonieta de las Nieves contó que hace tres meses que no sale a la calle, pues tiene temor de contraer coronavirus, y también reveló que se mantiene cuidándose al máximo.

Ella ha estado muy activa en las redes sociales, colgando fotos del recuerdo, y se entretiene haciendo manualidades con chaquira, material que le envía su hija desde Japón. Confesó también que extraña su trabajo en un circo que lleva el nombre “La Chilindrina”.