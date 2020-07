Mayte Rodríguez posa con su verdadero "amor incondicional" en portada de revista

View this post on Instagram

¡Nueva edición de @mestizosmagazine! @mmayte_rodriguez nos habla sobre su relación con Naomi, su amor por los animales, su apoyo a fundaciones, el uso de productos de belleza no testeados en animales, las actividades que ha realizado en cuarentena y mucho más. Además, te recomendamos películas para que veas en tu casa; la abogada @celestejim nos cuenta por qué debes decir #Noalacazadeperros; descubre por qué los quiltros son más fuertes. Especialista de @dogteacherchile nos entrega 10 consejos para mejorar el bienestar de tu perro durante la cuarentena y @connieachurra nos comparte recetas veganas y vegetarianas; entérate de lo bueno que ha dejado la pandemia y lee la columna de @marcosdiazvidela: Animales de compañía ¿otra forma de parasitación social? ¡Imperdible!