Actriz de Harry Potter interpretará a la reina Elizabeth II en la quinta temporada de “The Crown”

La serie "The Crown" ha sido muy exitosa. La historia sigue la intrigante vida de la familia real británica. Estrenó su tercera temporada el 17 de noviembre del 2019. Por lo que el público ya está ansioso por conocer qué fecha de estreno tendrá la cuarta temporada que, ya se sabe, se situará en la década del 80 e incluirá a la princesa Diana (caracterizada por Emma Corrin) y a Margaret Thatcher.

Y pese a que aún no hemos podido ver la cuarta entrega, ya tenemos detalles de la quinta y última temporada. La producción comenzó a revelar los nombres de los actores que serán parte de esto. Por ejemplo, ya se supo que quien interpretará a la princesa Margaret es Lesley Manville, pero el anunció más importante es el de la reina, la gran protagonista de la historia.

¿Dolores Umbridge?

En la cuenta oficial de The Crown, sin ningún tipo de vueltas, publicaron “Imelda Staunton va a interpretar a la Reina Elizabeth II en la quinta y última temporada de la serie”. Es la actriz que protagonizó a la malvada profesora Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter.

En la publicación, además incluyeron unas palabras de la actriz que dicen: “Ame ver 'The Crown' desde el comienzo. Como actriz me entusiasmó ver como Claire Foy y Olivia Colman le sumaban algo único y especial a los guiones de Peter Morgan. Me siento genuinamente honrada de unirme a un equipo tan excepcional y creativo. También de poder llevar la corona hasta su conclusión”.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p

— The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020