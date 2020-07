Francini Amaral: “Tengo 36 años…yo creo que ya el próximo año me gustaría empezar a pensar en un hijo"

La bailarina, ex integrante de “Axé Bahía” Francini Amaral, se confesó en lo íntimo y aseguró que ya piensa en tener un hijo.

En conversación con Angélica Castro en el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, dijo que le ha gustado la cuarentena y que justo alcanzó a ir a Brasil antes de la pandemia.

Por estos días se encuentra pasando la cuarentena con su pareja y su mejor amiga, cuenta que antes de la pandemia alcanzó a ir por primera vez al carnaval de Brasil, “me pilló llegando del carnaval, nunca había ido al carnaval, entremedio me llamaron para participar del “Bailando por un sueño” como coach, pero tenía todo comprado, los trabajos van y vienen y el carnaval tengo que ir…me mandé la fiesta de la vida. Llegué a encerrarme a Chile”.

Pensó que iba a ser difícil la cuarentena, pero finalmente le gustó, “ha sido una cuarentena que yo pensé que iba a ser difícil, pero descubrí que me gustó la cuarentena, todas las áreas más proactivas, uno puede hacer programas desde la casa…antes dependías de la televisión o un contrato para poder trabajar, hoy el trabajo depende casi de uno, me acostumbré. Volver a la normalidad de antes, va hacer difícil, va hacer un proceso. Con la cuarentena siento que pasó un fenómeno muy positivo, todas las marcas, empresas y la gente empezaron hacer todo gratis, hoy si quieres tener una clase de yoga o cocina o pintura, todos tenemos la posibilidad de buscar a alguien en Instagram”.

Vida familiar

Cuenta que quiere tener hasta tres hijos y que el próximo año quiere ponerse en campaña, “yo crecí siendo hija única, entonces quiero tener 2 o 3 hijos, yo quiero que mi hijo tenga una compañía, para que se acompañen cuando yo no esté…yo estoy sola, estoy buscando un poco mi familia biológica. Como ahora yo estoy planeando más mi vida, tengo 36 años, quiero viajar aún, yo creo que ya el próximo año me gustaría empezar a pensar en un hijo, para que yo tenga la energía también para poder estar con ellos”.

Hace algunas semanas lo pasó muy mal durante un mes porque tuvo vértigo y no podía hacer nada, “yo tuve entremedio de la pandemia un episodio de vértigo durante un mes, el doctor me explicó que tuve vértigo leve, yo podía levantarme, podía caminar, hice exámenes, lo pasé pésimo, tenía que mirar a los lados muy despacio, tuve un vértigo periférico y tomé remedios, todos carísimos. No podía hacer nada, fue pasando de a poco, descansé harto, caminé harto, iba probando mis límites con el vértigo”.

Francini cree que el origen del vértigo fue el estrés, “cuando empezó la cuarentena, empecé a estar muy activa en redes sociales, hacía en vivos, entrevistas, clases de baile, todo lo que me ofrecían a mí, empecé a ofrecer a la gente…en un principio hice de todo, trabajaba más y ahí me enfermé, mi cuerpo somatizó todo el estrés, creo, todo puede ser. Es rico estar activo, pero también es rico mirar de afuera, parar un poco”.

Lo primero que quiere hacer cuando pase la pandemia es ir a Brasil, aunque le da mucho miedo visitar su país, “lo primero que quiero hacer es ir a ver a mi familia, porque hace un año que no voy a mi ciudad, pero me da miedo ir a Brasil, tengo muchísimo miedo, si me toca enfermarme en Brasil, me muero, el sistema de salud es horrible, es muy malo, hay mucha corrupción, mucha negligencia…si no cambian las cosas, Brasil va hacia abajo”.