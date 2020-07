Modelo chilena Camila Sanhueza se luce como tapa de afamada revista internacional

Que nadie es profeta en su tierra es un dicho muy usado y que a ratos suena a cliché, pero en variadas ocasiones se hace carne.

Ese es el caso de la modelo nacional Camila Sanhueza, quien tuvo que irse de Chile para concretar sus sueños en el modelaje. Y vaya que los ha alcanzado, pues ya ha transitado pasarelas en Nueva York, París y Madrid.

Y para coronar el esfuerzo, Camila Sanhueza se convirtió en la tapa del mes de julio de la reconocida revista ASC Fashion Magazine.

"Para mí es muy importante esta tapa, pues ASC es una productora gigante que realiza distintos eventos, y uno de los principales es la Semana de la Moda de Nueva York. Con ellos he participado en las últimas dos ediciones de esa semana”, cuenta a Publimetro esta modelo de Chillán, quien en 2009 se hizo conocida cuando participó del reality “1810” de Canal 13

“Desde muy chica he trabajado en medios de comunicación, partiendo por ese reality, pero desde entonces me di cuenta de que la farándula no era mi área… Yo estaba terminando la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos durante “1810”. No me sentí muy cómoda en ese espacio y quise alejarme de la televisión, por lo que estuve varios años trabajando a full como modelo. También entré a estudiar Periodismo y fui finalista de Miss Chile para Miss Universo. No gané, pero se dio la posibilidad de volver a la TV”, señala la modelo de 33 años, quien además también se da tiempo para desarrollarse en el ciberespacio en su página de Instagram y en Youtube.

“Me invitaron al matinal “Mucho Gusto” y empecé a hacer un bloque de lo mío, de modas… Me fui al programa “Mujeres primero” de La Red, hice algo en VTR y también trabajé en el Canal del Fútbol, pero decidí que lo mío iba por el lado del modelaje y por eso hace tres años partí a Nueva York, aunque con cierto temor porque pensaba que a lo mejor era muy mayor”.

Camila Sanhueza se dio cuenta en la ciudad estadounidense de que los parámetros habían cambiado, que ya las modelos preferidas no eran solo adolescentes y que tenía muchas chances de desarrollarse.

“La industria de la moda es mucho más inclusiva que antes, y se aceptan distintos rangos de edad, de rasgos, de raza, de etnia, de color y de tamaño…. Conocí a un productor y gracias a él entré al mundo de las Semanas de la Moda modelando para Agatha Ruiz de la Prada, lo que hago hasta ahora. Hice muchos desfiles en Nueva York, también en Madrid y en París, peor justo empezó la pandemia de coronavirus así es que volví a Chillán, donde estoy ahora con mi familia luego de permanecer encerrada dos meses en un departamento en Santiago. Me fui de la casa a los 18 años, así es que ha sido muy bueno estar de nuevo con mis papás, y en un ambiente campestre”.

La modelo -quien es panelista del programa “Conectados” de la señal internacional de Televisión Nacional de Chile– además se alió con la diseñadora nacional Josefina Rocha y están enseñando a niñas y mujeres por medio de talleres lo que hay que saber del mundo de las pasarelas.

“En el verano hicimos clases a alumnas desde 6 a los 39 años. Les enseñamos modelaje, actitud, pasarela, fotografía, nutrición, maquillaje y cámara. Me encantó esa nueva faceta y la idea es retomarla cuando se pueda… Entre mis proyectos está hacer una Ruta de las Semanas de la Moda apenas se reabran las fronteras. Y otra de mis ideas al mediano plazo es ojalá actuar. Ya tomé unos talleres con un profesor en Santiago y también en Estados Unidos, y me entusiasma esa posibilidad. Sé que para lograrlo lo mejor es irme a Los Ángeles y comenzar a participar en casting para ser de series y películas”.