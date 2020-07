Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este martes 7

ARIES (21 marzo -19 abril)

Los cambios que estás enfrentando te harán ser más fuerte e intuitivo, viajarás muy profundo por tu mundo inconsciente mientras duermes y en tanta oscuridad encontrarás tu luz.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Aceptar al prójimo es una parte importante de ser una buena persona, involúcrate sólo en tu vida y trabaja para un futuro próspero y que no te importen los juicios que realizan las demás personas.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Siempre has sido auténtico y racional, pero tu intuición en el amor no es lo más preciso que tiene tu persona, por eso no le hagas demasiado caso cuando de amor se trata.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Estás cansado, muy natural del ser humano en estas circunstancias. Lo único que quieres es que todo esto pronto acabe. Eres un intermediario de la conciencia del ser humano si así lo predestinas.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

La racionalidad juega un rol fundamental para este período,en el cual más que nunca debes pensar con la cabeza cada uno de sus actos y la vez tener conciencia de ellos.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Puede que a veces exageres tus emociones y sobre todo en este período, en el cual estás más susceptible, la hostilidad se quiere apoderar de ti. Hacer meditación y enfocarte en ti es una alternativa necesaria.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Evita discutir, tus energías han estado bajas y si te sobrecargas negativamente será más difícil recuperarte. Trabaja en ti a diario, es importante que sanes tu interior.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

A veces las palabras hirientes salen de tu boca sin que te des cuenta, y en ocasiones te descargas de esta manera con las personas equivocadas.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

A partir de ahora, lo mejor es dialogar. Hay que aceptar las limitaciones que nos impone este momento y sólo resistir. Sabiduría y organización es lo que se necesita de cara al futuro.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

En estos momentos cierras un ciclo y un gran aprendizaje te acompañará, si así lo decides. De lo contrario el karma se convierte en un imán infinito, eres fuerte y si realmente lo quieres te superarás.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Le estás dando muchas vueltas a algún asunto. Es difícil ser claro y delimitante para ti, siempre hay muchos caminos y opciones.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Te sientes irritado y te dan ganas de discutir con facilidad, debes frenarte y poner ojo a que parte de tu yo quieres hacer caso. Pelear en estos tiempos es un gasto de energía doble, considéralo.