Ex vocalista de Kasabian se declara culpable de agredir a su ex pareja

El ex vocalista de Kasabian Tom Meighan fue sentenciado a 200 horas de trabajo no remunerado tras declararse culpable el martes en la corte de magistrados de Leicester por agredir a su ex prometida.

El caso surgió un día después de que Meighan renunció a la banda por medio de un comunicado en el que dijo que estaba lidiando con "asuntos personales".

Videos de circuito cerrado del ataque fueron presentados a la corte mientas Meighan de 39 años se secaba los ojos y sostenía su cabeza entre sus manos.

Su abogada Michelle Heeley dijo a la corte que "ofrecía sus sinceras disculpas a la gente a la que había decepcionado y que buscaba atender su comportamiento ofensivo".

Fundada en la ciudad inglesa de Leicester en 1997, Kasabian lanzó su álbum debut en 2004. La banda ha realizado desde entonces seis álbumes y encabezado festivales prominentes como Glastonbury.