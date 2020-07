Patricia Maldonado arremete contra Cathy Barriga: "Impresentable, la forma que trató al intendente"

Patricia Maldonado disparó toda su artillería contra la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por el fuerte cruce que tuvo con el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. La edil encaró en duros términos a la autoridad regional por no cumplir con el número de cajas de ayuda para la comuna, según aseguró Barriga.

En su programa "Indomables"m que realiza junto a Claudia Schmidt y Catalina Pulido, Maldonado preguntó “¿alguien vio el juguito que dio de nuevo la señora Cathy Barriga? Impresentable, la forma que trató al intendente, cómo le gritaba…Es una autoridad, ella es una alcaldesa, ella tiene que mantener el equilibrio”, afirmó.

Aton

Aton

Pero la opinólogo no se detuvo ahí: “de verdad que yo no sé qué había tomado o fumado. No sé qué es lo que le pasó. Lo trató de mentiroso, le gritó hasta que se cansó y después le dijo 'nosotros le hacemos la pega".

En su andanada de crítica a la alcaldesa, Maldonado terminó haciendo un comentario clasista en contra de Barriga: "Se le sale la ‘pobla’, se pone chora, eso es lo que a ella le gusta, ella sigue pegada en Mekano, ella sigue siendo la robotina, a ella le gusta el show".