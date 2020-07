Los Rolling Stones re-editan el clásico álbum de 1973 “Goats Head Soup”

Otra joya preciada en el inigualable catálogo de The Rolling Stones, "Goats Head Soup", su clásico álbum lanzado en 1973, será re-editado el próximo 4 de septiembre. La producción estará disponible en varios formatos, incluyendo una caja de cuatro CDs y ediciones de cajas de vinilo, con un atesorado material de estudio inédito y contenido en vivo.

Esta novedad, sigue al éxito del aclamado single "Living In A Ghost Town" y su actuación durante en aislamiento de "You Can't Always Get What You Want" en el especial de abril de Global Citizen One World: Together at Home.

"Goats Head Soup" aparecerá en box set y las ediciones de CD y vinilo de lujo contarán con diez pistas adicionales, que incluyen versiones alternativas, tomas descartadas y nada menos que tres canciones nunca antes escuchadas. La primera de éstas a darse a conocer es "Criss Cross", que ya cuenta con video oficial.

Los fanáticos de los Stones de todo el mundo estarán encantados con la inclusión, en el box set y las ediciones de lujo, de "Scarlet", canción acompañada por la guitarra de Jimmy Page, y una tercera canción a develarse llamada "All The Rage".

Las ediciones en box set de "Goats Head Soup" también incluirán “Brussels Affair”, el LP en vivo de 15 pistas grabado en un espectáculo memorable en Bélgica, en la gira de otoño de 1973 que siguió al lanzamiento del álbum a fines de agosto. Este disco muy buscado, mezclado por Bob Clearmountain, anteriormente sólo estaba disponible en la serie de grabaciones en vivo "official bootleg" de los Rolling Stones en 2012.

El espectáculo de Bruselas presenta los ya clásicos "Tumbling Dice", "Midnight Rambler", "Jumping Jack Flash" y muchos otros, e incluye una secuencia de pistas del entonces nuevo álbum. "Star Star" es seguido por "Dancing With Mr. D", "Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)" y "Angie".

Además, el box set de CDs ofrece el álbum original de diez pistas en 5.1 Surround Sound, Dolby Atmos y mezclas de alta resolución, junto con los videos de "Dancing With Mr. D", "Silver Train" y "Angie".

Un libro exclusivo de 120 páginas presentará una notable variedad de fotografías, ensayos de los escritores Ian McCann, Nick Kent y Daryl Easlea y reproducciones fieles de cuatro posters de la gira de 1973.

Aquí puedes ver el video de "Criss Cross":