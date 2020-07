Matucana 100 inaugura sala digital con películas chilenas que no llegaron al cine por el coronavirus

Una serie de títulos que quedaron sin el estreno habitual en las salas de cine durante los meses de abril, mayo y junio, producto del avance del covid-19, dan vida al Festival de Premieres de Matucana 100.

Del 9 al 12 de julio y a precio popular, $2.000, el ciclo convertirá a m100.cl en una verdadera sala digital de cine. A través del sitio web se podrán comprar los tickets e ingresar a las funciones desde las 18 hasta las 22 horas. Cuatro días de festival, cuatro películas distintas, un estreno nacional por día.

El documental de Jorge Catoni "Álvaro: Rockstars don't wet the bed" (2019) abrirá los fuegos el jueves 09, un relato de la vida del músico chileno Álvaro Peña y su trabajo con la banda londinense The 101ers y Joe Strummer antes de que este último alcanzara la fama mundial con The Clash.

Seguida el viernes 10 por el trabajo de Ignacio Juricic Merillán "Enigma" (2018) con las actuaciones de Roxana Campos, Paula Zúñiga y Claudia Cabezas.

El sábado 11 será el turno del relato cinematográfico sobre el autoexilio en Nueva York del artista escénico Iván Ojeda: "El viaje de Monalisa" (2019) de Nicole Costa.

Y para cerrar, el domingo 12, el Festival de Premieres se despedirá con "El Príncipe" (2019) de Sebastián Muñoz, la ficción ganadora del Queer Lion el año pasado en la edición número 76 del Festival de Venecia y cuyo protagonista es un Alfredo Castro que personifica a Jaime El Potro, testigo del amor y la lealtad en la violenta lucha de poder dentro de una prisión.

“El Festival de Premieres nos permite apoyar a la industria y la circulación de aquellas producciones nacionales que se han visto obstaculizadas por la pandemia global. Se trata de una apuesta que nos es posible levantar gracias al trabajo sostenido de Matucana 100 con los distintos agentes de las industrias creativas vinculadas a las distintas áreas que componen nuestro crisol programático”, señala Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de M100.

¿Cómo funciona? Cada día de festival estará disponible en m100.cl uno de los títulos desde las 18 hasta las 22 hrs. En este rango de tiempo, se podrá acceder a la película con el código del ticket. Las entradas están disponibles desde el 25 de junio en m100.cl y Ticketplus con un valor de $2.000.

Cartelera en detalle

Jueves 09/07: “Álvaro: Rockstars don't wet the bed"

Registro de la exhaustiva y controversial obra del músico chileno Álvaro Peña. Nacido en Valparaíso y radicado hace décadas en la ciudad de Konstanz (Alemania), a sus 75 años de edad continúa editando discos bajo su propio sello y engrosando una discografía del todo inclasificable que comenzó en los años 70 con el álbum “Drinkin my own sperm”. Pese a ser un outsider, Peña ha sido protagonista de numerosos reportajes e incluso documentales centrados en su peculiar biografía, marcada por el trabajo conjunto con The 101ers, la banda londinense en la que tocó con Joe Strummer, antes de que este último alcanzara la gloria junto a The Clash.

Chile, 2019. 93 minutos. Dirección: Jorge Catoni.

Viernes 10/07: "Enigma"

Nancy recibe la oferta de un programa de televisión sobre misterios sin resolver para participar en el capítulo que contará la historia de su hija, una joven lesbiana asesinada a golpes que, a ocho años del crimen, aún no existen responsables. Nancy se enfrenta a su familia y a las versiones que cada uno tiene de lo sucedido, mientras decide participar o no en el espacio y reencontrarse con quien fue su hija.

Chile, 2018. 80 minutos. Dirección: Ignacio Juricic Merillán. Con Roxana Campos, Rodrigo Pérez, Paula Zúñiga y Claudia Cabezas

Sábado 11/07: "El viaje de Monalisa"

En 1995, mientras desarrollaba una promisoria carrera teatral en Chile, el artista escénico Iván Ojeda es invitado a Nueva York a estudiar en el New Dramatists. Al terminar, Iván decide quedarse para convertirse en Monalisa y trabajar como prostituta. Diecisiete años después, se reencuentra con su amiga de la Universidad de Chile y directora de este documental Nicole Costa, quien llega a vivir a Nueva York. Juntos, inician un viaje cuyo fin es comprender las motivaciones que tuvo Iván para autoexiliarse y marginarse en busca de su identidad.

Argentina-Chile, 2019. 92 minutos. Dirección Nicole Costa.

Domingo 12/07: "El Príncipe"

San Bernardo, Chile, 1970. En una noche de borrachera, Jaime, un joven de 20 años solitario y narcisista, acuchilla a su mejor amigo en un aparente arrebato pasional. En la cárcel, conoce a “El Potro”, un hombre mayor y respetado a quien se acerca necesitado de protección, ternura y reconocimiento. Jaime se convierte en El Príncipe y descubre el amor y la lealtad mientras asiste a la violenta lucha de poder en la prisión.

Chile 2019. 96 minutos. Dirección: Sebastián Muñoz. Con Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado, Gastón Pauls, Sebastián Ayala, Lucas Balmaceda, Jaime Leiva, Catalina Martin, Cesare Serra, Paola Volpato, Nicolás Zárate, Paula Zúñiga.