Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy sábado 11 en la pantalla chica

FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA

Space (DirecTV 518, Movistar 604, VTR 055, Claro 111)

Horario: 22:00.

Un veterano estafador (Will Smith) acoge a una atractiva joven (Margot Robbie) bajo su protección, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe sorpresivamente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer hermosa, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.

CAZADORES DE TESOROS

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 15:30.

Mike Wolfe y Frank Fritz recorren Estados Unidos buscando y comprando objetos únicos, cuyos dueños consideran basura. Viajan por graneros, pequeños pueblos y basureros para encontrar tesoros en medio de los desechos, dando a conocer la historia de esos objetos y recorriendo pasajes de nuestra historia universal.

SABINGO

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 17:30.

Entretención. Millaray Viera y Juan Pablo Queraltó conducen este programa de carácter familiar en el que muestran cómo personas y familias salen adelante con sus emprendimientos de todo tipo.

EL CASTIGADOR

Golden Edge (DirecTV 517, Movistar 612, VTR 407, Claro 98)

Horario: 18:45.

Frank Castle (Thomas Jane), un agente secreto del FBI con un historial intachable, decide un día abandonar una profesión tan peligrosa para poder tener una vida familiar normal. Pero, precisamente entonces, su vida se hace añicos al cumplirse el peor de sus temores: su familia es asesinada como venganza por su último trabajo. Buscando castigar a los asesinos, al final encuentra lo que menos esperaba: la redención. Con John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Elena Harring, Samantha Mathis, Roy Scheider, Will Patton, Ben Foster, John Pinette, Mark Collie y Kevin Nash.

EL DIRECTOR CHIFLADO

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 19:20.

Bobby Bowfinger, un director fracasado de Hollywood, se dispone a llevar a cabo el guion que ha escrito un amigo. Está tan convencido de su calidad, que alberga la esperanza de recuperar así la fama perdida. Sin embargo, venderlo no resultará nada fácil. Por fin, un famoso productor lo acepta, pero con una condición: Kit Ramsey, la estrella de moda, tiene que participar en la película. Protagonistas: Steve Martin y Eddie Murphy.

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS

TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Horario: 19:50.

Año 1926. Newt Scamander (Eddie Redmayne) acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su camino, donde podría haber llegado y salido sin incidentes…pero no para un muggle llamado Jacob, un caso perdido de magia, y la fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt, que podrían causar problemas el mundo mágico y en el mundo muggle.

LA RAÍZ DEL MIEDO

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 20:00.

Martin Vail (Richard Gere), un ambicioso abogado de Chicago, es capaz de aceptar cualquier caso con tal de salir en la prensa. Un día decide ocuparse de uno que parece imposible de ganar: la defensa de Aaron (Edward Norton), un joven que es acusado del asesinato del arzobispo de Chicago, tras ser detenido mientras huía del escenario del crimen.

DULCE FAMILIA

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 20:00.

La vida de cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos, desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. Tami se someterá a todas las torturas inimaginables para bajar 10 kilos en dos meses y poder entrar en el vestido de boda que usó su madre. En esta misión imposible la acompañarán sus agridulces hermanas y su amarga madre, quienes conforman esta familia, que nada tiene de dulce. Con Fernanda Castillo, Florinda Meza, Regina Blandón, Vadhir Derbez, Paz Bascuñán, Vanessa Díaz, Ariel Levy, Boris Quercia, Luciano Cruz Coke, Mirella Granucci y Antonio Quercia.

NCSI: NEW ORLEANS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 20:00.

Serie estadounidense. Dwayne Pryde (Scott Bakula) lidera un grupo de agentes del Servicio de Investigación Criminal de la Marina que investiga crímenes en la ciudad de Nueva Orleans, donde la música y el entretenimiento juegan un papel principal. Con Lucas Black, Vanessa Ferlito, Shalita Grant, CCH Pounder, Michael Weatherly, Rob Kerkovich, Daryl Mitchell, Diane Neals, Travis West y Zoe McLellan.

LOLA

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 20:30.

Esta producción cuenta la historia de la famosa cantante Lola Flores desde sus orígenes, incluso cuando cantaba en bautizos, hasta transformarse en una de las más grandes representantes de la música española. Al mismo tiempo va relatando los principales acontecimientos históricos que marcaron a su país durante esos años.

CITY TOUR ON TOUR THE BEST

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 00:00.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini hacen un repaso por la cultura, arquitectura y cada detalle digno de destacar de países como Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos.

NO ME OLVIDES

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 00:30.

El empresario gastronómico Marcelo Cicali recorre Europa, Estados Unidos y Sudamérica encontrándose con chilenos que viven hace años en el extranjero y que, a través de lo que deben cocinar de un menú auténticamente nuestro, con el desafío de encontrar los ingredientes que corresponden, vinculan su historia con los recuerdos de su país.