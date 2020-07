Ignacia Antonia se confiesa: “Dejé de salir con mis amigos, dejé de lado la vida normal un poco, siento que eso es difícil”

La influencer de redes sociales Ignacia Antonia, se confesó en cuanto a cómo ha vivido la cuarentena, alejada de sus amigos y el costo que ha tenido este período para ella.

En conversación con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, contó que la fama le ha traído costos y que ha tenido que dejar muchas cosas de lado.

"Siento que por algo estoy aquí, algo debo estar haciendo bien, al ser yo misma he sido un referente positivo creo yo, me hace saber que tengo una responsabilidad, cumplo esa responsabilidad siendo yo misma, eso es lo bueno”, precisó.

Dice que la fama le ha traído costos y que ha tenido que dejar muchas cosas de lado, “hubo muchas ocasiones que tenía que ir a una firma de libro y dejé de salir con mis amigos, dejé de lado la vida normal un poco, siento que eso es difícil…en un momento pensé que no iba a tener graduación, hubiera sido horrible, hubo muchas otras veces que no pude salir con mis amigos, por viajar no pude estar en el cumpleaños de mi tía y así millones de cosas que lamento no haber hecho, pero cada paso que he dado ha sido para mejor, pero me da pena lo que he tenido que dejar”.

Paula Labra explicó que "trabajaban con dos turnos de 300 personas cada uno, donde se generaban grandes aglomeraciones". Posted by Publimetro Chile on Friday, July 10, 2020

Además agrega que, “muchas veces me cuestiono qué pasaría si no hubiera empezado hacer esto…un día fuimos a Fantasilandia y literalmente caminaba un paso y alguien me pedía una foto y mis amigos me decían que me pusiera una capucha para pasar piola, no entendían qué estaba pasando y te prometo que ni siquiera con una capucha y unos lentes la gente dejó de reconocerme, pasé de ser una persona ordinaria a una persona que puedes reconocer en cualquier parte y eso es heavy”.

En octubre lanzará su propia línea de maquillaje, lo que la tiene muy feliz “estoy muy contenta, es un paso gigante, un paso muy importante, es algo nuevo que muy pocos han tenido el privilegio, ser una de las pocas que puedo decir que tengo mi línea de maquillaje, es algo muy cool”.

Ha escrito tres libros, el tercero se estrena hoy, “siento que lo del libro es algo que siempre había querido hacer, para mí era un sueño de niña…no es lo mismo mostrarte por redes sociales que por un libro, la idea es que la gente conociera a Ignacia Antonia…ha valido mucho la pena aprender todo y llegar hasta aquí, que queden escritos todos esos procesos, es bacán”.

Cuenta que le ha pasado que sus seguidores han llegado hasta su casa para conocerla, “esto fue hace mucho tiempo, recién estaba empezando, no le veía la maldad a nada, yo estaba haciendo un tik tok, apunté hacia la ventana y se veía la casa de al frente, era un segundo que se veía, yo subí el video, pasó una semana y llegan a la casa a tocar mi puerta…llegaban niñas a las 3 de la mañana a mi casa. Una vez llegó una niña con todo su curso como de paseo. Nunca más voy a mostrar algo, no es sólo mi privacidad, también es la de mi familia”.

Dice que le gustaría estudiar ingeniería comercial, pero que va a esperar porque no quiere mezclar el estudio con su vida de influencer, “quiero estudiar ingeniería comercial, pero en estos momentos estoy decidiendo qué hacer, mi plan era esta año dejármelo, pero el tema es que estamos todos varados sin hacer nada, la PSU la van a correr, en el caso que se aplace, pienso que quizá sería una opción darla, no quiero juntar el estudio con esto, hay que hacer las cosas bien, tengo que enforcarme en qué decisión tomar”.