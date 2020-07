Katy Perry y su nuevo single: "Escribí esta canción en uno de los períodos más oscuros de mi vida”

La estrella del pop estadounidense Katy Perry desveló este viernes un nuevo adelanto del que será su quinto disco en estudio. Se trata de "Smile", un contagioso sencillo, donde afirma que la vida está llena de gratitud y sugiere que los contratiempos a menudo resultan ser bendiciones disfrazadas. “Smile” es el título con el que también bautizará el LP que saldrá el próximo 14 de agosto.

Acerca de la canción Katy comenta: "Escribí este tema cuando estaba pasando por uno de los períodos más oscuros de mi vida. Cuando lo escucho ahora, es un gran recordatorio de que lo logré. Son tres minutos de esperanza energizante".

Anteriormente la cantante había estrenado "Daisies", y desde su lanzamiento en mayo, ha acumulado más de 125 millones de transmisiones globales combinadas. Mientras estuvo en cuarentena, fue aclamada por la gran variedad de actuaciones que ha dado de "Daisies", incluyendo el final de temporada de "American Idol", la serie de conciertos de 2020 "Good Morning America" ​​y "Can't Cancel Pride.

Katy también encabezó la reciente transmisión en vivo de Democracy Summer 2020. El evento inició una campaña para registrar 200.000 nuevos votantes este verano, liderado por una coalición que incluye a Rock the Vote, Voto Latino Foundation, When We All Vote, March For Our Lives y otros.

Escucha "Smile" aquí: