Serie del youtuber El Rubius estrenó segunda temporada: conversamos con los genios detrás de Virtual Hero

La nueva temporada de Virtual Hero ya es una realidad. La serie de Movistar+ basada en una idea original de El Rubius, vuelve con su segunda temporada. Esta nueva etapa nos adentra en una aventura, a lo largo de seis episodios de 22 minutos de duración, en la que veremos cómo El Rubius se enfrentará a los Necroides, una nueva amenaza que están acabando con los primeros jugadores llamados Alphas. El primer capítulo fue publicado en su canal de Youtube y ya tiene más de 5,6 millones de visitas. La serie completa ya está en Movistar Play.

¿Quién es El Rubius? ¿Qué es Virtual Hero? Te lo resumimos. El Rubius (Rubén Doblas Gundersen) es el youtuber gamer más conocido del mundo. Hace un tiempo atrás hizo un libro con Editorial Planeta. Tras el éxito, le preguntaron "qué más le gustaría hacer" y el respondió un cómic, pero con estilo japonés. Algo más similar a un manga. Para poder concretar su idea, comenzó a trabajar con la ilustradora Lolita Aldea, y ahí nació Virtual Hero, el cómic. Tal fue su éxito, que se decidió hacer una serie animada de esta historia, que ubica a Rubius en un mundo de fantasía.

Un mundo virtual, a través de unos lentes especiales

Virtual Hero cuenta las aventuras de Rubius, quien en esta historia, es uno de la centena de jugadores elegidos para probar las gafas ORV. Se trata de un aparato de realidad virtual acerca de videojuegos para poder experimentarlos y jugar con ellos. Directamente conectadas a tu cerebro a través de varios claves, las gafas ORV te llevarán a un mundo de videojuegos donde parecen reales, los cuales son interactivos: Los universos de los videojuegos.

Lo que Rubius no imagina es que forma parte de una malvado plan del villano Trollmask, el cual tiene todo acerca del centenar de jugadores retenidos en este mundo virtual para que sean testigos de su conquista sobre él. Junto a dos personas (Sakura y Zombirella) y dos IA (G4t0 y Slimmer), Rubius llevará a cabo diferentes batallas por liberar a todos del perverso plan de Trollmask, conociendo los diferentes mundos virtuales. Según El Rubius, esta serie esta completamente inspirada en series anime como Sword Art Online.

Gentileza

La primera temporada fue un éxito mundial, y ahora Movistar Play estrenó su segunda temporada. Para conocer más sobre este trabajo, y lo complejo de hacer una historia de ficción con un personaje real, que además es muy conocido, conversamos con la ilustradora Lolita Aldea. Ella asumió como directora de arte de la animación. Y también con Alexis Barroso, director de la producción.

"Virtual Hero se hace más oscura en la segunda temporada"

Para Alexis Barroso, el director de la serie, el éxito de la primera temporada se basa en la excelente respuesta del público que sigue a El Rubius. "No me sé las cifras, pero hemos visto que sus seguidores lo acogieron con mucho cariño", respondió. En palabras de Lolita Aldea, la directora de arte, esto es gratificante, pues "recibimos mucho cariño tras semanas de trabajo". asm adelante, Lolita explica que, ante la segunda temporada, están "muy contentos por las mejoras que hemos podido aplicar".

"Creemos que a la gente que le ha gustado la primera temporada, le gustará más esta segunda. La historia es más madura y más adulta y el público crece con la historia", añade. Aunque advierte, "sigue estando el humor de El Rubius, pero es una temporada más adulta y más oscura". Alexis y Lolita nos explican lo desafiante que fue hacer una serie de animación, con estilo japonés. Alexis aclara que no es un animé porque "el animé lo hacen japoneses en Japón y nosotros estamos en España, diría más que hemos tratado de acercarnos al estilo".

Precisamente, por eso, el trabajo era ideal para Lolita Aldea. Su arte, está fuertemente influenciada por mangas y series de animé. Algunas de las que influyeron en su estilo son Slayers (en España conocida como Reena y Gaudy), Record of Lodoss War, los mangas del cuarteto de dibujantes de CLAMP y Kaori Yuki.

De hecho, Lolita nos señala que "Slayer para mi fue un shock". "No había otra serie que se ajustara a lo que me gustaba que era la fantasía", añade. "Me gustaría hacer que una persona sienta lo que siento yo con esta serie", señala, agregando que en parte eso ha sido super enriquecedor con este trabajo. "Pasar de ver una serie en TV y poder hacer algo parecido es algo bastante increíble", señaló.

De Youtube a un cómic y del cómic a la animación

Y el camino no ha sido sencillo. El director de la serie, nos cuenta que "esta es una serie que tiene inspiración animé". "Es un estilo con características particulares. La gente considera animé lo que está hecho en Japón. Pero hay autores y artistas que no son japoneses, y que han abrazado ese estilo para hacer su arte", añade. "Nunca habíamos hecho una serie en estilo animé, y aquí justo nos llegó la oportunidad. Aunque llevábamos años trabajando en series, yo llevo 35-36 años", comentó.

Para Barroso, el principal reto fue asimilar ese lenguaje "y adaptarlo a nuestras formas de hacer las series y a una historia como la de Virtual Hero". "No era la idea hacerlo como los japoneses, porque no somos japoneses, pero queríamos beber de su estilo", aclaró. "En la primera temporada fue una experiencia total y en la segunda temporada esperamos acercarnos más", concluye.

Qué esperar de esta serie y de la segunda temporada

¿Podríamos tener una tercera temporada? Según el director, esto depende más de la cadena Movistar que de ellos. "Nosotros desde la parte creativa está claro que estaríamos encantados de hacer más temporadas. Ya con la creación del video, esta segunda temporada tiene más historia. Tenemos ya planteadas historias para una tercera o incluso cuarta", señaló Barroso. Nos adelanta que en esta segunda temporada el universo se expande bastante y da muchas posibilidades de amplitud.

En parte, esta entretenida historia se ha podido construir gracias a la buena conexión entre El Rubius y el equipo. "Mi relación con El Rubius siempre ha sido bien cercana. Tenemos edades similares y referentes culturales cercanos. Siempre Me han gustado los videojuegos y el manga", nos cuenta Lolita. "Sabía de donde venía él o qué estaba pidiendo cuando pedía algo en concreto. Es una relación fluida, porque es una persona divertida y de trato muy fácil", agregó.

Según el director, trabajar con una persona real tuvo complejidades: el personaje debía hablar y moverse como Rubén. Sin embargo, igual tenían su ayuda. "Él leía el guión para ver si estaba bien o si el lo hubiese dicho de una manera diferente", relata. ¡Ilustradores! ¿Les gustaría algún día trabajar en un proyecto así? Lolita Aldea nos dejó algunos consejos: "Trabajar en el mundo editorial es muy complicado. Lo primero que les digo es que no se rindan, Es una profesión llena de obstáculos, tienes que seguir intentándolo hasta que lo consigas".

"La persona que consigue trabajar en esto ha trabajado un montón y no se ha rendido. Mi llamado es a no rendirse aunque las cosas cuesten", concluyó.

¿Quieres ver el primer capítulo?

El Rubius lo compartió en su canal de Youtube. ¡Aquí te lo dejamos! ¿El resto? Están disponibles en Movistar Play.