J Balvin y Tainy lanzan la canción “Agua”: serán parte del nuevo soundtrack de "Bob Esponja"

Si bien la industria del cine se encuentra bastante detenida por la pandemia del coronavirus, algunos proyectos han podido seguir avanzado. Es el caso de "The Spongebob Movie: Sponge On The Run", la nueva película de Bob Esponja que se espera sea estrenada a principios del 2021. Aunque ya han señalado que apuntan a un estreno netamente digital.

Y al parecer la película tendrá un muy buen soundtrack. J Balvin, participará en el proyecto. Pero no estará solo. Este viernes lanzó la canción “Agua” junto a Tainy. Con esto, J Balvin compartirá banda sonora junto a artistas de la talla de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, entre otros.

¡Te dejamos la canción!