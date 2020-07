"Para mí hay baby en camino": Pampita se refiere a rumores de embarazo

A siete meses de haber contraído matrimonio con Roberto García Moritán, A Pampita en Argentina ya le dicen que está embarazada. Aunque la misma animadora reveló hace un tiempo que no descarta la idea de volver a convertirse en madre, este no sería el momento.

Ardohaín apareció en su programa "Pampita online", aclarando un supuesto rumor de embarazo que le adjudicaron en redes sociales.

"Ayer en las redes me decían que tenía panza”, señaló mientras se tocaba el abdomen.

"Para mí hay baby en camino ojalá", le escribió una usuaria. "Raro los lugares que se pone las manos… en otras fotos nunca. Ojalá que sí", fue otro de los comentarios que recibió por Instagram.

"No tengo panza, ¿qué les pasa? No tengo nada de panza, no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre", aclaró mientras mostraba su ajustada falda de cuero.