Intendente argentino dio el mismo discurso que está en la película “El día de la Independencia”

¿Recuerdan la película "El Día de la Independencia"? Protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman, la película de 1996 se ha consolidado como un clásico. Incluso tuvo una segunda parte ("El Día de la Independencia: Contra ataque") que se estrenó el 2016.

Es sin duda una película inspiradora. Ante una inminente amenaza extraterrestre, un soldado y un científico lo arriesgan todo por salvar no solo a su país, sino que a la humanidad completa.

Y al parecer, uno de los discursos más recordados de esta película inspiró a una autoridad argentina. Pero fue más un "Copy-paste". El emocionante discurso del intendente de Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, se hizo viral. Esto, luego de que los internautas se dieran cuenta de que la autoridad, leyó un escrito que eran las mismas palabras que pronunció el actor Bill Pullman (Presidente Whitmore) en la película "El día de la Independencia".

Cinco días de diferencia

La única diferencia, es que en Estados Unidos la fiesta nacional es el 4 de julio, y en Argentina el 9. Y cambió un par de palabras. En los videos vitales (hay varios), se muestra lo siguiente:

Rodolfo Alejandro Torres, en su discurso diciendo: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad y no moriremos sin pelear”.

Para hacer una comparación con la película, el Presidente de EE.UU., aleona a los pilotos diciéndoles: “el 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana sino como el día en que el mundo declaró a una voz. No entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear“.

El objetivo de Whitmore con esas palabras, era motivar a los pilotos para una batalla. ¿Cuál sería el objetivo de Torres?

Les dejamos un video donde se comparan ambos discursos: