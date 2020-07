Así es el trailer de "Follow me": la película de terror que muestra "la pesadilla" de ser un influencer

Si te gustan las películas de terror y también el mundo de las redes sociales, amarás esta película. La cinta de terror "Follow Me" muestra una versión oscura de la vida de un influencer. Un viaje que sin duda, no olvidará. La película, escrita y dirigida por Will Wernick, cuenta la historia de un famoso influencer que viaja a Moscú con sus amigos.

La idea, es ir a grabar contenido para sus exitosas redes. A los amigos se les ocurre ir a probar situaciones extremas e intensas, para así ganar más seguidores. Sin embargo, se encuentran con hechos oscuros y tendrán que luchar para sobrevivir. El trailer recuerda un poco a "El juego del miedo", pero con toques mucho más conectados con el mundo hiperconectadoá en el que vivimos hoy.

Lo que se aprecia en el trailer, es que no se sabe bien en que momento están haciendo una locura para conseguir seguidores o ya se encuentran en problemas. Es una línea muy delgada.

Se espera que la película se estrene a finales de julio en varios países. Sin embargo, no se conoce fecha de estreno en Chile, debido al acontecer del coronavirus.

¡Te dejamos el trailer!