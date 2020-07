Camila Moreno: “El año pasado tuve un despertar sexual súper fuerte…me enamoré de una mujer"

La cantante nacional Camila Moreno, contó que está feliz con su hijo en cuarentena porque ha podido estar más en la casa con él. Además, habló sobre su vida personal y la crisis social del país.

En conversación con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, aseguró que "mi hijo está bien, ha sido buena la cuarentena para nosotros, le gusta harto que esté en la casa, yo salgo harto de la casa por temas de trabajo, para él es como mágico que yo esté en la casa siempre. Igual entiende, entiende que no puede ver a sus abuelos porque está el virus afuera, me pregunta por qué no voy a trabajar…yo tengo el privilegio de tener patio, no se siente un encierro tan terrible…yo elegí vivir una vida más alejada de la ciudad, vivo cerca de la montaña, él está feliz con esta situación de vida, ha sido bueno para nuestra relación”.

Agencia uno

Su ex pareja y papá de su hijo es su vecino y tienen una muy buena relación, “el papá de él (su hijo) es nuestro vecino, entonces igual lo ve, tengo una muy buena relación con él. Él está tan presente como yo en la vida de mi hijo…es poco común, tengo la suerte de haber elegido muy bien al papá de mi hijo, es un buen hombre. Tenemos como un trato de que vamos a ser siempre vecinos, por nuestro hijo, es agradable. Yo creo que cuando uno pone a los hijos primero, ahí está la cosa, yo prefiero llevarme bien con el papá de mis hijos. Es una maravilla de papá él”.

Camila cuenta que ya no es heterosexual desde el año pasado y que tiene pareja mujer, “yo el año pasado tuve un despertar sexual súper fuerte, me había separado del papá de mi hijo y había puesto en duda la hetero norma…eso coincidió con que leí harto, harto cuestionamiento con respecto a la identidad de género…estaba ene eso y me enamoré de una mujer. Eso hizo que mi música empezara a cambiar. Fue súper lindo. Ella fue un amor fulminante y muy importante, como mi puerta de entrada a mi propio despertar sexual…ahora estoy con otra”.

En relación a la crisis social del país dice que, “lo que viene de la gente es súper admirable, mucha resiliencia, pero me da un poco de resquemor la respuesta de las autoridades, de las fuerzas armadas, del gobierno, encuentro bien terrible la verdad. Sacar a las fuerzas armadas es súper cruel, tuvimos 18 años de dictadura, hay una herida demasiado profunda, creo que fue duro para todos. Fui a todas las marchas".