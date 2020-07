Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy miércoles 15 en la pantalla chica

LA CHÚCARA

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 17:00.

Teleserie chilena. Laura (Antonia Santa María), una joven tan alegre como agresiva, vuelve al campo donde fue criada, encontrándose nuevamente con su pasado, su madre y su hermano, que trabajan en un fundo cuyo dueño (Felipe Braun), que ha quedado viudo, tendrá con ella una intensa relación de amor y desamor.

VENCER EL MIEDO

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 11:00.

Teleserie mexicana. Las historias de cuatro mujeres se entrelazan a partir de problemáticas sociales como el embarazo adolescente, el acoso sexual y la desigualdad de género. Con Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Jade Fraser, Emilia Berjon, Axel Ricco, Paulina Goto y Emmanuel Palomares.

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 18:55.

Bilbo Bolsón (Martin Freeman) lleva una vida sencilla con sus compañeros hobbits en la comarca, hasta que el mago Gandalf llega y lo convence de unirse a un grupo de enanos para recuperar el reino de Erebor. El viaje lleva a Bilbo en un camino a través de tierras peligrosas llenas de orcos, goblins y otras amenazas, además de su encuentro con Gollum y un sencillo anillo de oro que está unido al destino de la Tierra Media de una forma que Bilbo no puede imaginarse.

LA TEORÍA DEL CAOS

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 19:15.

Un detective veterano es enviado junto con un policía principiante para negociar en el secuestro de un banco. Unos de los secuestradores es un experto informático que ha desarrollado un virus para vaciar todas las cuentas. Con Jason Statham, Ryan Phillippe y Wesley Snipes.

LA JEFA

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 19:20.

Michelle Darnell (Melissa McCarthy), la mujer más rica de los Estados Unidos, es enviada a prisión por un delito de tráfico de influencias. Cuando sale de la cárcel se encuentra en la indigencia, y además descubre que todo el mundo la odia. Sin embargo, se propone, con ayuda de Claire (Kristen Bell), su antigua secretaria, empezar de cero para reconstruir el imperio que ha perdido.

BATMAN Y ROBIN

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 19:30.

A pesar de sus diferencias, Batman (George Clooney) y Robin (Chris O’Donnell) tienen que trabajar más que nunca para evitar que el Dr. Victor Fries (Arnold Schwarzenegger) congele todo Gotham. Además la científica Pamela Isley (Uma Thurman), especialista en plantas, tendrá un accidente y se convertirá en la terrible Hiedra Venenosa, que pretende acabar con la raza humana para que la flora gobierne la tierra. Con la ayuda de Batichica (Alicia Silverstone) acabarán con todos los villanos.

PAPÁ A LA DERIVA

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 19:45.

Teleserie chilena. Bruno, un capitán de la Armada, viudo y con cuatro hijos, recurre a Violeta, la hija de su mayordomo cuando tres de los niños son amenazados de expulsión del colegio, para que se encargue de cuidarlos mientras él se encuentra embarcado. Al conocerla, Bruno cree que ella sería una madre perfecta, pero habrá personas que se opongan a sus deseos.

LA FRÍA LUZ DEL DÍA

FXM (DirecTV 505, Movistar 606, VTR 054, Claro 104)

Horario: 20:15.

Will Shaw, un joven consultor de negocios, viaja a España de vacaciones a bordo del barco de vela de su familia. Cuando regresa de realizar unas compras en la costa, Will descubre que su familia ha desaparecido y que será asesinada si él no entrega un maletín extraviado en 24 horas. Con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Verónica Echegui y Caroline Goodall.

FAMILIA AL INSTANTE

Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR 035, Claro 93)

Horario: 20:40.

Pete (Mark Wahlberg) y Ellie (Rose Byrne) hacen su sueño realidad cuando adoptan a tres hermanos. Aunque, por supuesto, ser padres no es tan sencillo como habían idealizado, sobre todo cuando una de sus hijas es una adolescente rebelde.

PECADO MORTAL

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 21:00 y 01:00.

Teleserie brasileña. Ambientada en Río de Janeiro durante el siglo XX, la historia narra las circunstancias que vive un cartel de drogas que se apodera del rubro de las apuestas ilegales de la ciudad.

AMOR DE FAMILIA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:45.

Telserie turca. Filiz, A pesar que ha estado cuidando a sus cinco hermanos menores desde que su madre los abandonó y, asdemás, tiene su padre alcohólico, Filiz sigue viviendo sin quejarse. Ella cree que no hay lugar para el amor en su vida hasta que conoce a Baris, un joven que hace cualquier cosa por ella y su familia, sólo para ganarse su corazón.

BONES

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 01:45.

Serie estadounidense. La doctora Temperance Brennan es una antropóloga que compagina su trabajo como escritoras de novelas policíacas con el de investigadora para el Instituto Jeffersonian, especializada en estudiar los casos en los que las víctimas son irreconocibles. Protagonizada por Emily Deschanel.