Impacto genera la repentina muerte de Grant Imahara, miembro de "Cazadores de Mitos"

A los 49 años falleció de forma repentina Grant Imahara, quien se hiciera famoso por su participación en "Cazadores de Mitos".

De acuerdo a lo informado por el medio TMZ, el ingeniero eléctricto y robotista falleció debido a un aneurisma cerebral.

Su muerte ha generado impacto entre sus cercanos. "Estamos desconsolados al escuchar esta triste noticia sobre Grant. Era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", expresó un portavoz de Discovery a TMZ.

En tanto Adam Savage, uno de los co-animadores de "Cazadores de Mitos", escribió lo siguiente en Twitter: "sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Grant fue un ingeniero, artista verdaderamente brillante e intérprete, pero también una persona tan generosa, tranquila y gentil. Trabajar con Grant fue muy divertido. Te extrañaré mi amigo".

En tanto Kari Byron, quien en 2014 dejó "Cazadores de Mitos" junto a Imahara y Tory Bell para trabajar en la serie de Netflix "White Rabbit Project", publicó una fotografía con ambos en su cuenta en Twitter y escribió: "algunos días me gustaría tener una máquina del tiempo".

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020