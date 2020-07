Viñuela le corte el pelo a camarógrafo en pleno matinal y redes sociales lo tapan a críticas

Eran casi las 9 de la mañana, cuando en el matinal de Mega, el animador José Miguel Viñuela le cortó el pelo a un camarógrafo en plena transmisión aduciendo que podía tener coronavirus en su cabellera, ante el impacto del resto de los integrantes del panel.

El joven afectado, quien lucia una cabella larga tomada en forma de cola de caballo, en un principio se vio algo incrédulo a los llamados del animador a que debía cortarse el pelo, pero fue el propio Viñuela quien tomó una tijera y le cercenó la cabellera.ç

El video de inmediato se subió a las redes sociales y en Twitter llovieron críticas al actuar de Viñuela, acusándolo de abuso laboral. Tal fue el impacto por el espectáculo del conductor, que "Viñuela" se transformó en tendencia en la red social del pajarito. Incluso , se hace mención de este hecho ya fue denunciado al Consejo Nacional de Televisión.

Acá te dejamos algunas reacciones:

Viñuela acaba de cortarle el pelo a un trabajador del canal, sin su permiso y como algo gracioso?

Oye @josemvinuela, eres bien estupido, nadie te avisó que humillar a las personas NO es humor?

No estamos en 1980 y no eres Don Francisco, que indecencia!

— Macarena Andrea L.B 🐝🍃 (@MacarenandreaLB) July 16, 2020