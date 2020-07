Caitlyn Jenner quiere ser la vicepresidenta de un hipotético gobierno de Kanye West

La estrella televisiva Caitlyn Jenner todavía "no sabe" si votará a su yerno Kanye West en el caso de que el rapero cumpla su promesa de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, aunque de sus últimas declaraciones al portal de noticias TMZ se desprende más bien la intención de no mojarse en público sobre tan espinoso asunto. "No lo sé, ya veremos", afirmó.

Puede que esa sea la razón que explique la forma en que la antigua medallista olímpica ha cambiado ligeramente de asunto durante su curiosa entrevista con el medio. A fin de que los posteriores titulares evitaran poner de relieve sus verdaderas impresiones sobre las aspiraciones políticas del músico, Caitlyn ha asegurado, en tono de broma, que lo que de verdad le haría ilusión sería acompañar a Kanye en la carrera presidencial y en calidad de futura vicepresidenta.

"Le mandé un mensaje de texto cuando me enteré y le pregunté: '¿Puedo ser tu vicepresidenta?'. Menuda combinación, ¿verdad?", manifestó en tono jocoso durante su conversación.

Al margen de las diferencias o similitudes ideológicas que puedan existir entre las dos celebridades -Caitlyn nunca ha disimulado su condición de republicana clásica, aunque en los últimos años ha renegado de Donald Trump a cuenta de su conservadurismo en asuntos de orientación e identidad sexual-, lo cierto es que los dos amigos siempre han mantenido una estrecha relación en el marco del clan Kardashian.

De hecho, Caitlyn llegó a acreditar a Kanye como uno de los artífices de los tímidos acercamientos que ha venido protagonizando con Kim y compañía desde su separación de la matriarca Kris Jenner.