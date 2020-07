Viñuela y sus disculpas en vivo tras reprochable episodio con camarógrafo: "Jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder"

La edición de este viernes del matinal "Mucho Gusto" de Mega arrancó con las disculpas del animador José Miguel Viñuela, quien ayer jueves cometió un reprochable acto al cortarle el pelo a un camarógrafo en pleno desarrollo del programa, sin contar con el consentimiento para aquello.

El rostro de Mega se dispuso frente a la pantalla para leer una carta que, según dijo, redactó de manera personal y que envió anoche a todos los trabajadores del canal.

La carta que leyó al aire

En la carta, Viñuela dice lo siguiente:

"En relación con lo sucedido en el programa del día jueves 16 de julio del presente, me dirijo ustedes para expresar mis sinceras disculpas por la situación que se generó en el programa Mucho Gusto, al cortar el pelo al camarógrafo José Miranda.

En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado, porque jamás he querido menoscabar y hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos a alguien de mi equipo de trabajo. No medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en esto.

Valoro enormemente el trabajo de todos y cada una de las personas del equipo de Mega que trabajan tanto detrás como delante de las cámaras. Por lo mismo, intento siempre hacerlos partícipes de los programas en los que estoy presente, tal como equivocadamente lo hice ayer.

Siento un aprecio muy grande por José Miranda, con quien me toca compartir en varios programas que hemos realizado en Mega y a quien pedí personalmente las disculpas correspondientes. Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular. Y sólo me queda decirles, con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar en positivo de este tipo de situaciones, es que nos sirve para aprender de nuestros errores. Les pido humildemente a todos disculpas y estoy a su entera disposición si es que alguien quisiera conversar o manifestarme su opinión sobre lo sucedido".

Posteriormente, el rostro de Mega expresó: "pido perdón por mis actos, pido perdón por un un acto de niñería, pero quiero dejarles en claro que jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder, muy por el contrario, no tengo ningún poder ni me gustaría tenerlo".

"Fue una situación lamentable, con un resultado muy triste y en ese sentido me gustaría reiterar y pedirle las disculpas a José, a su familia, al Sindicato de Mega, a los trabajadores del canal, al equipo del Mucho Gusto, porque de alguna manera se ven golpeados con esta situación", continuó.

Viñuela sostuvo que "asumo toda la responsabilidad de mi niñería, de mi inmadurez, del acto que lamentablemente cometí ayer. Ustedes saben que cada vez que a mí se me ha solicitado moverme por alguna situación social, soy el primero en estar ahí y así lo seguiré haciendo a futuro. Me mueve lo social".

Para finalizar, el ex animador de "Mekano" estableció que "ésta no es una situación que me gratifique como persona, fue un acto puntual del cual pido disculpas y asumo completamente".