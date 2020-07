Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 20

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Desde hoy toma esta semana como un nuevo comienzo, con pensamientos más positivos, mejor ánimo y agradece a la vida por todo lo que tienes y todo lo bueno que vendrá.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Es verdad, la situación se ha puesto muy difícil y cada vez pareciera que empeora más, pero atraes lo que piensas, por lo tanto es aconsejable que comiences a pensar en que todo puede comenzar a mejorar.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Estás muy en ti, indagando y descubriendo nuevas cosas de ti que no conocías, es un buen día y nuevo comienzo si así lo decides.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Quisieras que todo estuviera en tus manos, pero eso es imposible, un día crees que eres libre y al otro día te das cuenta que te has equivocado, pero tranquilidad ante todo, porque nadie puede controlar tus acciones ni tus pensamientos.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Estás un poco angustiado y confundido, sólo quieres que esta situación que causa mucho temor a todas las personas termine ahora ya, porque ya estás perdiendo la paciencia.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Has estado trabajando en ti y descubriendo cosas nuevas que hacer, siempre es buen momento para el cuidado personal y mejorar. No te debes dejar de lado, eres tu prioridad.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

No te preocupes si las finanzas no están como debieran, debes ser más precavido y ahorrar suficiente para que nunca te falte. Pero no te angusties, siempre hay solución para todo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Ten paciencia, todo lo que pides y deseas sí o sí llegará, pero hoy es momento de pensar en el presente e intentar dar lo mejor de ti para que éste mejore. Lo lograrás porque eres poderoso.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Existen y existirán interminables obstáculos que deberás superar, el tiempo es uno de ellos, pero sólo debes organizarte bien y no olvidar que tu ser completo es el que más necesita de tu tiempo.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

No le des mucha importancia a las palabras de los demás qué te pueden causar daño, aprende a perdonar y no te tomes absolutamente nada personal. Estás fluyendo a pesar de lo difícil que se ha puesto todo.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Han sido momentos perturbantes para ti, necesitas tiempo de reflexión y no pierdas el hábito de ejercitar tu cuerpo porque favorece a tu metabolismo y a la renovación de energía.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Sientes que una parte de ti está intranquila e insatisfecha, pero ten calma, todo comenzará a tomar un nuevo rumbo, tú sólo debes preocuparte de adoptar las decisiones que te hagan feliz.