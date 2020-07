"¿No te sientes mal estafando a la gente?": Gala se defiende de críticas por su negocio de gomitas

Gala Caldirola anunció esta semana el lanzamiento de un producto que ayudaría a bajar de peso. Se trata de unas gomitas que prometen "ayudar a potenciar tus entrenamientos y fomentar la quema de grasa", según explicó en su cuenta de Instagram.

El anuncio realizado por la influencer no ha estado exento de críticas, sobre todo, de parte de algunos de sus seguidores que cuestionaron el real efecto de este producto.

"Ya está a la venta “Fat burning gummies” un suplemento para ayudar a la quema de grasa junto con tu rutina de ejercicios y combinando con una buena alimentación ayudará a que acelere el proceso debido a sus componentes", explicaron desde el Instagram @bygala.

"Muy mal por tu parte vender productos milagrosos sabiendo que tu has conseguido el cuerpo que tienes a base de ejercicio y dieta sana. ¿No te sientes mal estafando a la gente? ¿Se comercializa en Chile y en España no porque dentro de nuestra legislación es ilegal? Me da que pensar que habiéndote mudado aquí y viviendo durante unos años en Turquía, la sede la tengas en Chile. Raro, raro…", le escribió una usuaria.

Caldirola no quiso quedarse callada frente a esta crítica y explicó que una alimentación sana y ejercicio también son necesarios para lograr un cambio físico.

"Todavía no está comercializado en España porque el laboratorio con el que trabajamos está en Chile, estamos trabajando para pronto poder hacer envíos internacionales. La clave para lograr un cambio físico es la constancia y el esfuerzo, una alimentación sana y equilibrada, actividad física y por supuesto en la naturaleza encuentras alimentos que de una forma natural te ayudan a tener más vitalidad y a acelerar tu metabolismo para así conseguir resultados más rápido", señaló.

Agregó que su producto es solo una ayuda para acelerar el proceso de pérdida de peso. "Con “fast burning gummies” no pretendemos hacer milagros, solo ser un plus que te motive a hacer el cambio!", finalizó.