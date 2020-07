¿Suenan las campanas? Demi Lovato anunció su compromiso y mostró el hermoso anillo que recibió

La cantante Demi Lovato compartió una importante noticia con sus seguidores en Instagram. ¡Se va a casar! A través de una conmovedora publicación, la artista dio a conocer su reciente compromiso de matrimonio con el actor y cantante Max Ehrich. Y también mostró el precioso anillo que recibió con la propuesta.

El post que Demi realizó en Instagram suma más de 1.500.000 "Me Gusta". Y eso que solo fue publicado hace unas horas. Sus seguidores reaccionaron felices llenando el post de buenos deseos. La artista además agregó una dedicatoria a su futuro esposo. Aseguró que "sabía que te amaba desde el momento en que te conocí". "Fue algo que no puedo describirle a cualquiera que no haya experimentado esto en primera persona, pero por suerte tú lo sentiste también", agregó.

Y sus bellas palabras continuaron. "Nunca me sentí tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con mis defectos y todo. Tú nunca me presionas a ser nada más que yo misma. Y tú haces que yo quiera ser la mejor versión de mí misma", agregó Demi. "Te amo más de lo que una fotografía puede expresar", finalizó.

Este es el anillo que recibió Demi en la propuesta de matrimonio. / Instagram

Él también lo anunció por Instagram

Su futuro esposo, Max Erich también recurrió a Instagram para comunicar la noticia. "Tú eres cada canción de amor, cada película, cada poema, todo lo que pude haber soñado de una compañera de vida", señaló Max en el post. Ambos mostraron fotos del bello anillo que selló el compromiso.