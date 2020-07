Los Jaivas, Pablo Chill-E, Javiera Mena y otros 15 artistas participarán en el Festival Movi2, que va en ayuda a más de 70 causas sociales

El 01 de agosto se viene la primera edición del Festival Movi2, donde se invita a la ciudadanía a elegir una causa, entre las más de 70 que existen en el sitio web, para aportar económicamente a alguna de las 158 organizaciones sociales, fuertemente golpeadas por la crisis social. Hay para todos los gustos, elige tu causa. La campaña nace de una alianza colaborativa entre la red Movidos por Chile y el Festival Internacional de Innovación Social, fiiS.

El festival Movi2 será transmitido por conectamasfiis.com y tendrá una duración de más de 8 horas ininterrumpidas. Contará con la participación de músicos como; Los Jaivas, Pablo Chill-E, Javiera Mena, Pedro Piedra, Orquesta sinfónica de Concepción con Claudia Acuña, Tiro de Gracia, Rubio, Pascuala Ilabaca, Mariel Mariel, Dani Ride, Rodrigo Salinas, Paz Court, Nano Stern, Anto Bosman, Cantando Aprendo a hablar, Sergio Lagos, Fernando Milagros, we are the grand, Saiko y EnSecreto.

Las personas que quieran realizar sus aportes, podrán escoger entre distintas organizaciones orientadas a la ayuda de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personal del área de la salud, familias en contextos vulnerables, personas privadas de libertad, en situación de calle, migrantes y personas en situación de discapacidad.

Una de las artistas principales del evento, Javiera Mena explica: “Me siento muy feliz y motivada de participar en movidos x chile, me parece una iniciativa muy original para ayudar y aunque esté en la distancia, porque ahora estoy en Madrid, me siento muy conectada con lo qué está pasando en en Chile. Haré un set íntimo con mi teclado en donde interpretaré versiones especiales y únicas de canciones de todo mi repertorio”.

Por otro lado, María José Escudero, Directora Ejecutiva de Fundación Ronda, una de las organizaciones que son parte del festival, comenta: “Estamos muy felices de poder participar en este festival con la causa que impulsamos en Fundación Ronda junto a ONG Inclusiva, con la que pretendemos llegar con alimentos, insumos básicos y apoyo psicológico por 3 meses, a más de 200 familias vulnerables socio económicamente, que están conformadas con personas con discapacidad y/o dependencia, tanto en la Región Metropolitana, como de Valparaíso”.