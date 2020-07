ABBA regresará en 2021 con cinco canciones nuevas

En 2018 los integrantes del histórico grupo sueco ABBA anunciaron que estaban trabajando en nuevo material para un posible regreso, tras su superación en 1982, pero el esperado reencuentro se alargó más a allá de la cuenta.

Originalmente, el grupo integrando por Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Bjorn Ulvaeus, trabajaba en dos canciones, pero la agencia Europa Press, ahora la mítica agrupación confirma su retorno a los escenarios para el próximo año con cinco canciones nuevas. Este será su primer proyecto en caso 39 años.

La decisión de seguir adelante con este emocionante proyecto de gira holográfica de ABBA tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación", declaró la banda en un comunicado.

Getty Images

AP

Supuestamente las dos canciones "I Still Have Faith in You" y "Don't Shut Me Down" saldrían este año, pero el coronvirus retrasó todo y ahora el retornó quedó para 2021, pero no con dos, sino que con cinco canciones.