Brie Larson, actriz de "Capitana Marvel", admite nuevamente que "le encantaría" interpretar a Samus Aran en una película de "Metroid"

El mundo virtual de "Animal Crossing: New Horizons" se ha transformado en toda una comunidad a solo meses de su lanzamiento. Y es en este mundo que un "late show" nació: "Animal Talking". ¿Invitados? Geniales. Y la más reciente fue la actriz Brie Larson, quien protagonizó "Capitana Marvel".

En la entrevista, realizada por conductor Gary Whitta, la actriz dijo que le "encantaría" hacer de Samus Aran, su heroína irónica en los videojuegos. Esto, en un posible live action basado en la franquicia de Nintendo. Incluso llamó a los desarrolladores a que la contraten para ello. Larson dijo que lleva años queriendo el papel y que, de hecho, es uno de sus personajes favoritos de todos los tiempos.

Ya se ha vestido como Samus

"Oh, me encantaría mucho hacer esa película y participar en el proyecto", dijo antes de dirigirse a los desarrolladores de Nintendo. "Nintendo, una vez más, me encantaría hacerlo". Añadió poco después que es su main (personaje favorito para jugar) en "Super Smash Bros." y que le encanta. "Me disfracé de Samus para Halloween hace dos años, lo publiqué y a la gente le encantó también".

No es la primera vez que la actriz se dirige a Nintendo con esta petición. Ya que en 2018, antes de participar en el casting para "Capitana Marvel", publicó la mencionada foto de ella con el cosplay de Samus. Esto hizo que muchos fans de "Metroid" hicieran llegar la petición a Nintendo. Larson dijo en esa oportunidad que esperaba que ella disfrazada de Samus no fuera lo único que tuviéramos de una película, quería hacerla.

Los fanáticos de "Metroid" estarían felices. Nunca se ha hecho una película de este videojuego. A mediados del año 2000 se dice que hubo algunas ideas al respecto, pero no llegaron a buen puerto. Sin duda, Brie sería perfecta para este papel.

Puedes ver el video aquí:

https://clips.twitch.tv/AuspiciousTsundereLobsterNononoCat

Captura