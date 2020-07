Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy sábado 25 en la pantalla chica

MUJER MARAVILLA

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 18:15.

Diana (Gal Gadot), hija de dioses y princesa de las amazonas, nunca ha salido de su isla. Un día, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un piloto americano se estrella en su isla y Diana salva su vida; el piloto le explica que se está desarrollando una gran guerra que puede devastar el mundo, y Diana parte a la batalla.

Puedes ver el trailer de la película aquí:

COMISARIO REX

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 15:00.

Rex es un perro pastor alemán que trabaja con los detectives de una brigada contra el crimen y su misión es interceptar a los delincuentes más buscados del país para obligarles a cumplir la ley.

LUGARES QUE HABLAN

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 15:00 y 19:00.

Cultura. Este programa conducido por Francisco Saavedra consiste en mostrar diferentes lugares de todo Chile, generalmente muy poco conocidos, y sus costumbres locales como la gastronomía, música y creencias, entre otras.

SABINGO

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 17:30.

Entretención. Millaray Viera y Juan Pablo Queraltó conducen este programa de carácter familiar en el que muestran cómo personas y familias salen adelante con sus emprendimientos de todo tipo.

KILOS MORTALES

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 18:30.

Serie de Discovery Home & Health que muestra en detalle los progresos, frustraciones, sueños y esperanzas de personas que intentan escapar de la obesidad y salvar sus vidas. Muchos creen que optar por un procedimiento médico es la forma más fácil de perder peso, pero la cirugía sólo será el primer paso para recuperarse de esta complicada enfermedad.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Horario: 20:00.

Charlie Bucket (Freddie Highmore), un niño muy bueno de una familia muy pobre, gana un concurso para disfrutar de una visita de un día a la gigantesca fábrica de chocolate del excéntrico Willy Wonka (Johnny Depp) y su equipo de Oompa-Loompas. Cuatro niños más de diferentes partes del mundo lo acompañarán a través de un mundo fantástico y mágico lleno de diferentes sabores.

LA FRÍA LUZ DEL DÍA

FXM (DirecTV 505, Movistar 606, VTR 054, Claro 104)

Horario: 20:15.

Will Shaw, un joven consultor de negocios, viaja a España de vacaciones a bordo del barco de vela de su familia. Cuando regresa de realizar unas compras en la costa, Will descubre que su familia ha desaparecido y que será asesinada si él no entrega un maletín extraviado en 24 horas. Con Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis.

EL EXORCISTA: EL COMIENZO

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 21:00.

El padre Merrin vive con la angustia del recuerdo de lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido la fe y trabaja como arqueólogo en Kenia, pero en una antigua iglesia bizantina va a reencontrarse con el mal en su esencia más pura. Con Stellan Skarsgard, James D'Arcy, Izabella Scorupco, Julian Wadham, Remy Sweeny, Ben Cross y James Bellamy.

CORAZÓN DE LEÓN

Golden Edge (DirecTV 517, Movistar 612, VTR 407, Claro 98)

Horario: 21:00.

León Gualtier (Jean-Claude Van Damme) es un desertor en la Legión Extranjera que llega a los Estados Unidos y encuentra a su hermano entre la vida y la muerte y a su cuñada sin dinero para curar a su marido y mantener a su hija. Para ganar el dinero necesario, Gualtier acepta participar en peleas clandestinas.

LA MOMIA

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 21:15.

Durante una batalla en Egipto, el legionario Rick O'Connell (Brendan Fraser) y un compañero descubren las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Algún tiempo después vuelven al mismo lugar con una egiptóloga y su hermano. Allí coinciden con un grupo de estadounidenses, deseosos de correr aventuras, que acabarán provocando la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.

SE BUSCA NOVIO PARA MI MUJER

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:30.

Nuestro cine en TVN. Ciclo de películas chilenas. Daniel alcanzó el límite de su paciencia con su mujer. La extremadamente temperamental Natalia está siempre protestando. Pero Daniel no tiene el coraje para pedir el divorcio. Así, acepta el consejo de sus amigos de contratar a un famoso Don Juan local para que seduzca a su mujer y sea ella quien lo abandone. Con Javiera Contador, Fernando Larraín, Daniel Muñoz, Sergio Hernández, Jaime Omeñaca, Matías Assler y Fernando Godoy.

INFIELES

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:30.

Serie chilena. Comedia en torno a la infidelidad y a las distintas situaciones que llevan al ser humano a cometerla; entre otras, disconformidad sexual grave de uno de los cónyuges, simple aprovechamiento de un momento favorable sin pensar en las consecuencias, hábitos o actitudes deteriorantes o desagradables para uno de los cónyuges que no se esfuerzan en superar y que los llevan a buscar consuelo en otra persona.