Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado 25

ARIES (21 marzo -19 abril)

El Universo siempre te brindará exactamente lo que pediste porque es lo que te pertenece, pero debes trabajar en conjunto con él para que así sea y todo se cumpla.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Siempre es un buen momento para reconocer y aceptar tus procesos, confía en que todo va estar bien y va a tomar un curso diferente, ten fe y mantente tranquilo.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Hoy es un día corto, en el cual podrás descansar de tu agitada y agotadora semana, esperas que todo esté en orden y poder disfrutar como mereces.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

No importa si no estás en el mejor de los momentos, porque siempre te das la oportunidad para mejorar y tomar el mejor camino, eres una persona llena de valores y muy valiente.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Hoy es un día para ti, necesitas renovar tu energía, descansar y disfrutar de todo el amor que tienes para dar.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Si sientes la necesidad de hacer algo nuevo, hazlo y date ánimo, atrévete, la vida siempre es una oportunidad, cada día es un nuevo comienzo, tú decides cómo quieres que sea.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Hoy es momento de valorar absolutamente todo lo que tienes, no más quejas ni reproches que torturan tu mente, siempre puedes mejorar, pero debes tener paciencia.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Eres una persona que le gusta disfrutar mucho y ultimamente extrañas los fines de semana en fiestas o juntas familiares, pero ya pronto llegará la libertad que tanto añoras.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Si las personas que te rodean no están comunicándose de la mejor forma contigo, lo mejor que puedes hacer es no tomarte nada personal. No te enojes, sólo piensa en que las cosas no son como ellos dicen.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Debes cuidar tu cuerpo, comenzar a hacer ejercicio, ese es uno de los hábitos que más energía le dan a tu metabolismo en general, cuida lo que bebes y lo que comes.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

No eres de esas personas que disfrutan del todo la disciplina, aún así sabes sacarle provecho, pero siempre prefieres las cosas tranquilas y espontáneas que te brinda la vida.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Hoy es un día para disfrutar como se pueda, descansa y hace lo que más te guste, comparte y entrega amor a quien más se lo quieras dar.