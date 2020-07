Alison Mandel en picada contra Martín Pradenas: "Nunca podrás caminar en paz"

View this post on Instagram

#martinpradenasviolador #justiciaparaantonia Que se acabe la violencia desde sus cimientos. Dejen de compartir fotos violentas en sus grupos weones de wasap, dejen de reírse de videos filtrados, dejen de cosificar. La responsabilidad del cambio es enorme, Criemos hombres como deben ser los hombres. Que crezcan en igualdad de género, que sean amigos confiables, compañeros y confidentes. Quizás Martin no se vaya preso ni tenga una condena judicial pero si la tienes social que es aun peor. Ya no eres libre Martín, conocemos tu cara, sabemos lo que hiciste y ya nunca podrás caminar en paz.