La décima versión del Festival Cine de Mujeres, Femcine 2020, ya tiene programación

La décima edición de Femcine se realizará en modalidad online entre el 4 y el 9 de agosto próximo a través de la plataforma Festhome para todo Chile. Todos los títulos que participan de las diferentes competencias son producciones dirigidas por mujeres.

La competencia de esta edición la componen ficciones y documentales provenientes de Chile, Brasil, Francia, Corea del Sur, Argentina, Costa Rica, España, Alemania, Bélgica, México, Myanmar, Taiwán e Islandia. También incluye una sección para jóvenes directoras aún cursando o recién egresadas de carreras de cine en Chile.

Todas las funciones de competencia cuentan con acceso liberado y pueden ser visionados de forma online a través de https://tv.festhome.com. Las películas estarán disponibles desde el 5 de agosto, limitadas a 400 visionados por cada película. Revisa la programación en https://bit.ly/2WSOvPo

Los largometrajes en competencia son los siguientes:

-“A febre”, de Maya Da-Rin. Brasil/Francia/Alemania, 2019 (ficción).

-“El despertar de las hormigas”, de Antonella Sudasassi Furniss. Costa Rica/España, 2019 (ficción).

-“El viaje de Monalisa”, de Nicole Costa. Chile/Estados Unidos, 2019 (documental).

-“Fern von uns” (“Far from Us”), de Laura Bierbrauer y Verena Kuri. Argentina, 2019 (ficción).

-“Nona. Si me mojan, yo los quemo”, de Camila José Donoso. Chile / Brasil / Francia / Corea del Sur, 2019 (ficción).

-“Sans Frapper” (“That Which Does Not Kill”), de Alexe Poukine. Bélgica, 2019 (documental).

En tanto, en la competencia de cortometrajes, participan:

-“Arcángel”, de Ángeles Cruz. México, 2018 (ficción).

-“Aurora”, de Laura García. México, 2018 (documental).

-“Beef”, de Ingride Santos. España, 2019 (ficción).

-“Carne”, de Camila Kater. Brasil/España, 2019 (animación).

-“In This Land We're Briefly Ghosts”, de Chen-We Lo. Myanmar/Taiwán, 2019 (ficción).

-“Guaxuma”, de Nara Normande. Brasil / Francia, 2018 (animación).

-“Héctor”, de Victoria Giesen Carvajal. Chile, 2019 (ficción).

-“Monstruo Dios”, de Agustina San Martín. Argentina, 2019 (ficción).

-“Nunca Te Dejé Sola”, de Mireia Noguera. España, 2019 (ficción).

-“Soy Sola”, de Natalia Luque. Chile, 2019 (ficción).

-“Vaca”, de Marta Bayarri. España, 2018 (ficción).

-“XY”, de Anna Karín Lárusdóttir. Islandia, 2019 (ficción).

Finalmente, la competencia nacional de cortometrajes de escuelas, tiene los siguientes participantes:

-“Amankay”, de Katherine Torres. Chile, 2018 (ficción). Universidad de Valparaíso.

-“Autoretrato”, de Valentina Davidson, Chile, 2018 (animación). Pontificia Universidad Católica.

-“Cabra Chica”, de María Jesús Sáiz. Chile, 2019 (ficción). Escuela de Cine Universidad de Valparaíso.

-“CANAdá” 5351, de Catalina Brügmann. Chile, 2018 (documental). Uniacc.

-“El Cielo Se Puso Gris”, de Cons Gallardo. Chile, 2019 (documental). Icei. Universidad de Chile.

-“Hay ropa tendida”, de Consuelo Soto y Carolina López. Chile, 2019 (ficción). Pontificia Universidad Católica.

-“La Mamita”, de Laura Donoso. Chile, 2019 (ficción). Universidad del Desarrollo.

-“Maillot”, de Daniela Munita. Chile, 2019 (ficción). Duoc UC.

-“Resistencia infantil”, de Javiera Leal Monje. Chile, 2019 (documental). Icei. Universidad de Chile.

-“Violeta”, de Paula (Lola) Contreras. Chile, 2018 (ficción). Universidad del Desarrollo.

-“Vórtice”, de Francisca Cuadra Moreno. Chile, 2018 (ficción). Universidad Mayor.