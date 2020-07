Ya está disponible el episodio 5 de la serie documental sobre Bob Marley

Ya está liberado el episodio cinco de la serie documental “Legacy”, sobre el cantante jamaicano Bob Marley llamado “Punky Reggae Party”, una mirada al impacto de Bob en Londres y el resto del Reino Unido.

Desde mediados de los años 70 hasta nuestros días, “Punky Reggae Party” explora cómo la música y el espíritu del músico nacido en Nine Mile, Saint Ann, en Jamaica, el 6 de febrero de 1945, capturaron al Zeitgeist, detallando su firma en Chris Blackwell's Island Records.

El capítulo cuenta con entrevistas a Don Letts, MP y la ex secretaria secreta del hogar, Diane Abbott, la galardonada violonchelista británica Sheku Kanneh-Mason MBE y Chris Blackwell.

También aparecen la periodista y locutora Chris Salewicz, la activista británica y nigeriana por los derechos de las mujeres Seyi Akiwowo, Hak BakerMarika y el fotógrafo Adrian Boot, estos nuevos y convincentes toques breves de 22 minutos sobre una Gran Bretaña multicultural de posguerra; todo sobre el surgimiento del punk y cómo Bob Marley, el rebelde definitivo, encajó en todo esto y ayudó a unir a un país a través de su música.

Además ya está disponible la re-edición de uno de sus discos más vendidos, y queridos del mundo “Legend”. Lo conforman muchas de las canciones más memorables de Bob Marley, desde "One Love / People Get Ready" hasta "Get Up, Stand Up", "Is This Love" a "Jammin "", “Could you Be Love" a "Three little birds". El álbum también incluye ocho clásicos más, en celebración de #BobMarley75, presenta la icónica foto de la portada respaldada con una imagen nunca antes vista del músico.

El domingo pasado, el ocho veces ganador del premio Grammy, Ziggy Marley, realizó una extraordinaria actuación virtual única, rindiendo homenaje al catálogo atemporal de su padre. Interpretó once de las legendarias canciones de Bob Marley en un ambiente íntimo que se transmitió en vivo en el canal oficial de YouTube de Bob Marley.

Por otro lado, Ziggy Marley lanzó un nuevo sencillo, "Play With Sky (feat. Ben Harper)". La canción, escrita por él, proviene de su nuevo álbum familiar, “More family time”. Este estreno es una continuación de su álbum ganador de Grammy y Emmy en 2009, “Family Time”, y saldrá el 18 de septiembre.

Otra de las novedades de la familia Marley, corresponden a una versión “reimaginada” del icónico himno 'One Love', para apoyar el trabajo de Unicef en beneficio de los niños afectados por el virus covid-19.

Para ver el episodio cinco haz click en la imagen:

Mira el video de "One Love" aquí: