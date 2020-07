Las disculpas de Kanye West a Kim Kardashian: "Sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname"

El rapero Kanye West ha estado en la cresta de la ola desde que realizó el primer discurso, en medio de su carrera presidencial. Confesó llorando arriba del escenario, que junto a su esposa Kim Kardashian, pensaron en abortar su primer embarazo.

Pero esto no termina acá, porque además en su cuenta de Twitter ha puesto muchos mensajes polémicos, que después ha borrado. Como que hace dos años ha intentado divorciarse de Kim y que ella, junto al resto de la familia, lo han querido encerrar por su trastorno bipolar.

¿Querían verlo?…olvídenlo: "Keeping Up With the Kardashians" no documentará la actual polémica en torno a Kanye West Tradicionalmente el programa ha documentado los mayores escándalos en la vida de Kim y sus hermanas, incluyendo las infidelidades del exnovio de Khloé.

"Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí", escribió el rapero en su cuenta de Twitter.

Kardashian había guardado silencio respecto a todo el escándalo, pero no aguantó. “Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entender”, escribió.

“Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy, siento que debería comentarlo porque fuera del estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental”, añadió la socialité.